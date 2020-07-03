最近研究揭示，基因如何影响BB出生体重

一项研究使人们对母婴基因如何影响出生体重的复杂关系有了新的认识，这是同类研究中规模最大的。

这项发表在《自然遗传学》杂志上的研究发现，我们的遗传密码和出生体重之间有190个联系，其中三分之二是首次确认的。这是由埃克塞特大学、昆士兰大学、牛津大学和剑桥大学领导的大规模国际合作的结果。

婴儿的出生体重对晚年的健康问题密切相关

科学家们早就知道，低体重儿发生分娩并发症的风险更高，而且在成年期也往往比一般体重的婴儿更容易患高血压。为了了解出生体重与健康风险之间的关系，有必要了解遗传学和环境的贡献。但直到现在，这些都还不清楚。这项研究为这一领域注入了新的曙光，科学家们首次将母亲的遗传基因对出生体重的影响与婴儿自身的遗传基因明确区分开来。

这项研究调查了来自英国生物银行230,069名母亲的遗传信息，每个婴儿的出生体重，以及321,223人的遗传信息和出生体重。他们使用新的统计方法来梳理母亲和婴儿的基因对新生儿体重的影响。了解影响出生体重的因素是很重要的，因为高体重儿、低体重儿存活的机会较低，并且代谢疾病的晚年风险较高。

论文揭示了母亲基因和婴儿基因如何影响婴儿生长

一个孩子一半的基因遗传自母亲，一半遗传自父亲，孩子自己的基因构成对出生体重起着一定的作用。这篇论文揭示了母亲基因和婴儿基因如何影响婴儿生长。

研究人员得出结论，婴儿基因的直接影响对出生体重有很大贡献。然而，大约四分之一的遗传效应来自母亲的基因，而这些基因并没有遗传给孩子。相反，这些因素通过影响怀孕期间婴儿的生长环境影响婴儿的生长，如如可用葡萄糖的量。

研究发现，遗传密码的某些部分与出生体重有关，既有直接来自孩子的，也有间接来自母亲的，甚至部分是协同作用的结果。

揭开母婴基因奥秘对人类健康问题有重大意义

埃克塞特大学医学院研究员雷切尔·弗雷西博士是这项研究的联合首席作者，他说：“这是我们第一次真正能够解开母婴基因对婴儿体重的影响，这是一个重要的健康指标。了解母体基因对子宫内环境的影响尤其有用，因为这会告诉我们哪些因素是因果关系。更好地了解病因可能意味着我们可以帮助确保婴儿出生时体重健康。”

尼科尔·沃林顿博士，昆士兰大学和这项研究的联合第一作者表示“我们已经开发出分离母婴遗传效应的方法，它不仅可以告诉我们子宫环境对婴儿生长的影响，而且还可以告诉我们这种环境对以后生活结果的可能影响。例如，低体重儿在成年后更容易患高血压。我们的研究表明，这是遗传因素造成的，但没有发现任何证据表明和子宫环境有关。”

埃克塞特大学医学院的罗宾·博蒙特博士也是这项研究的联合第一作者，他肯定该研究的意义“这项研究太棒了，突出了大规模国际研究合作的价值。召集众多专家来分析大规模数据集，可以增进对人类健康关键领域的了解。”

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