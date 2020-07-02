孕期接触双酚A，宝宝可能肺功能差

在欧洲呼吸学会国际会议上发表的一项研究显示，孕妇接触到较高浓度的常用化学物质双酚A(BPA)后，生下气喘和肺功能较差的孩子的几率更大。

双酚A水平较高的妇女所生的孩子更有可能肺活量较小

双酚A是一种被称为含酚的化学物质，用于制造罐头等食品容器、塑料瓶、玩具和一些纸张。先前的研究表明，酚类物质可以干扰体内的激素信号。

这项新的研究检查了孕妇接触各种酚类物质的情况，发现研究中的大多数妇女的尿液中都有可检测到的双酚A水平。双酚A水平较高的妇女所生的孩子更有可能肺活量较小，并出现喘息。

酚类物质会影响母婴的激素系统

这项研究是由巴塞罗那全球健康研究所(ISGlobal)的一位研究员Alicia Abellan提出的，该中心由“ la Caixa”基金会资助。她表示“酚是我们日常生活中不断接触的化学物质，而双酚A是最常用的酚类物质。”

“众所周知，酚类物质是‘内分泌干扰物’，这意味着它们可以干扰激素系统，从而改变许多基本的身体功能，包括呼吸和免疫系统。”

“当婴儿还在子宫中时，他们特别容易受到这些物质的伤害，因为他们还没有建立起清除有毒物质的能力，而且他们的呼吸系统和免疫系统还在发育。”

双酚A含量较高的妇女生育患喘息的婴儿的可能性要高13%

Abellan女士和同事研究了2685对母亲和他们的孩子，他们已经参加了八个欧洲大型研究项目之一。从怀孕期间的尿液样本中测量母亲的BPA和其他苯酚暴露水平。对6～10岁儿童进行肺功能测定。同时，通过问卷来确定儿童是否患有喘息。

结果显示，79%的孕妇尿液中可检测到BPA。其他不常用的酚类物质，如双酚S和双酚F，也在少数妇女中发现。研究人员发现，双酚A含量较高的妇女生育患喘息的婴儿的可能性要高13%。他们还发现，母亲尿样中双酚a的翻倍与儿童肺活量减少5毫升相对应。

Abellan称，这项研究并没有发现这两者到底是如何联系在一起的，但之前在动物身上的研究表明，产前接触双酚A会使发育中的肺部发育迟缓，并对免疫系统产生影响。可能是这些化学物质与生长中孩子体内的激素信号相互作用，改变了免疫系统和呼吸系统的正确发育。

目前，对于酚类化合物的安全暴露水平还没有达成普遍共识，但最近欧盟法院将双酚A列为“高度关注”的化学品之一。”

孕期接触双酚A对儿童健康影响深远

来自瑞士巴塞尔大学医院的Daiana Stolz教授是欧洲呼吸学会教育理事会主席，没有参与这项研究。在她看来，这项研究表明，在子宫内接触双酚A可能导致儿童肺功能的微小但可测量的差异。这些影响可能不会对其他健康儿童产生太大影响，但当考虑到整个人口的健康时，这些影响非常重要。

“临床医生应该意识到这些常用的化学物质在婴儿发育的最早期阶段可能发挥的作用，以及在生命后期可能对人口健康产生的影响。要知道，早期肺功能低下会使人们更容易患上慢性肺病，如COPD。

之后，需要进一步调查来确认接触苯酚与呼吸影响之间的联系，并需要更多的研究来评估我们环境中的化学品混合物及其对呼吸健康的影响。”

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