推婴儿车上扶梯，遮盖婴儿车……当心要了宝宝的命！

宝妈抱着宝宝原本应该是很温馨的时刻，但天气这么热“抱抱”就是大火炉遇上小火炉，大家都难受。虽然可以通过空调、风扇等来降温，但也不能总在家里，每天还是要带娃出门溜达的。这个时候，婴儿车就派上大用途了。但有些宝妈没意识到，婴儿车使用不当很坑娃！

推婴儿车上扶梯?

不可以!

这是一个老生常谈的问题，但仍然有家长将婴儿推车推上自动扶梯。最近，就发生了一起婴儿车卡住扶梯事件。

6月21日，李女士和朋友带娃一起到逛商场。乘坐扶梯去负一层就餐时，扶梯突然卡顿停下来了。还好已经到了底部，她和朋友及时跑出去。

在李女士看来，这就是扶梯质量有问题，而自己受到惊吓商场方面应道歉。然而，经过调查，她们反被要求赔偿电梯的维修费用。

原来，当时李女士抱着孩子站在扶梯左边，她的朋友推着婴儿车站在右边。在电梯正常运行快到底部时，婴儿车的轮子卡住了扶梯。

商场负责人表示虽然感到抱歉，但扶梯上有贴安全标志，明确禁止推婴儿车上扶梯。对此，李女士称当时抱着孩子没注意。之后，如果经第三方检测，确定是人为造成破坏，李女士要负责数万元的维修费用。

幸好这次没有人员伤亡，但再次暴露了有些家长安全意识太单薄。不得不再次强调，千万别推婴儿车上扶梯。扶梯每一节台阶面积小，又处于运动状态，4轮的婴儿车在上面很难保持平衡，极易侧翻发生事故。一旦发生意外，后果将不堪设想。

安全起见，请带娃的家长搭乘升降电梯，即使非要乘坐扶梯也应先把宝宝抱出来，将婴儿车折叠收好由他人携带。

遮盖婴儿车?

不可以!

最近，天热雨水多，蚊虫猖獗，紫外线强。为了全方位保护宝宝，很多带娃出街的宝妈把婴儿车遮得“密不透风”。然而，遮盖婴儿车这事做不得，严重可窒息!

我知道，宝妈们也是好心，想要遮阳挡蚊虫，但真不能这么做!

无论是布罩、透明罩、纱布罩，还是随手一条薄毯或是一件衣服，都不建议遮盖婴儿车!

这绝不是危言耸听！要知道，这么做会阻隔婴儿车内部与外界的空气流通，让婴儿车变成“大蒸笼”，其危害程度堪比夏日密闭的汽车。

相较于成人，年幼的宝宝体温调节中枢不成熟，基础代谢率高，身体会不断从环境中吸热，与此同时却难以及时散热。宝宝一旦处于这种温度上升、湿度降低的环境中，身体产热和散热的平衡容易会被打破，很可能中暑、脱水，甚至昏迷等。

湿度过低还会影响宝宝健康，使宝宝咽喉发干，甚至会导致鼻腔黏膜充血，也容易让灰尘、细菌附着，刺激宝宝喉部引起咳嗽，招来支气管炎、哮喘等呼吸系统疾病。

而家长的视线被这些“保护罩”遮挡，如果宝宝身体不适可能无法及时察觉，会引发严重的后果。

所以，请牢记千万别遮盖婴儿车！此时，使用自带的遮阳篷、保持通风才是最佳选择。

另外，大家最好避免在紫外线最强的时间段(上午10点—下午2点)带娃出门。如果一定要外出，给宝宝换上透气的长裤或使用婴幼儿防晒霜，再将婴儿车遮阳棚打开就够了。

最后，再补充婴儿车一些的安全使用法则：

1.停车就刹车

停车时立马将刹车阀打下，以防婴儿车自己移动发生危险。

2.系上安全带

使用婴儿车时，记得给宝宝系上安全带，避免宝宝滑出推车。

3.不要远离

无论什么时候，在什么地方，家长应尽量让宝宝的婴儿车保持在自己“一臂之内”的距离，视线不要长时间离开宝宝。

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