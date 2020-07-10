醒前一小时关空调，可防小儿感冒！

夏季天气炎热，很多家庭都会开空调。但是你知道吗？开空调也是有技巧的，正确使用空调，不但能让孩子大人更健康，还能避免生病。

不宜整天开着空调



儿科专家认为，夏天开空调不要过于教条，只要牢记让宝宝睡觉安稳，不出汗不着凉就行。宝宝睡觉和白天气温很高时可以开空调，但最好不要整天开着空调。

避免感冒：醒前1小时关空调

宝宝汗腺和体温调节中枢还没有发育完善，对室内外温差的调节能力还不完善，所以需要慢慢适应温度的变化。在睡醒前1小时关闭空调，可以使室内温度逐渐接近于室外温度。宝宝起床时室内外温差不大，可有效避免其患上呼吸道疾病。

此外，因为打开空调后，室内外存在一定温差，如果宝宝一直待在空调房，就不要让他频繁进出（比如半夜上卫生间，喝水等），以免因不能适应温度变化感冒。

还需要提醒各位的是，宝宝入睡前爱出汗，建议在他的后背垫上一块毛巾，并且注意把汗擦干，等他不出汗后再睡。记住，“让宝宝比自己早睡一小时，让自己比宝宝早起床一小时”。

防痹症：保持合理温度，盖好被子

有的父母担心宝宝热，家里一天到晚开着空调，其实这样做对宝宝的身体健康是不利的。排汗的过程本身就是身体自净的过程，身体通过出汗排出毒素。宝宝整天待在空调房中，毛孔处于收缩状态，出汗减少有可能导致汗腺发育不良，让其以后难以适应自然环境的改变。

建议大家白天尽可能别开空调，中午和晚上睡觉时可以开，但不要将空调温度设置得的太低，让室内温度保持在25℃-28℃之间为宜。温度先设置到28℃，如果孩子还是出汗，则下降一度，直到找到适合孩子的温度。

有的孩子穿着背心待在空调房，这可不合适。中医认为，这很容易导致风、汗等外邪侵入体内，阻塞经络，造成气血循环不畅。久而久之，宝宝就有可能患上“痹症”，导致关节、肌肉、筋骨出现麻木、酸痛、弯曲不灵活或关节肿大等症状。建议让孩子穿长袖长裤待在空调房，睡觉时再盖上一条空调被，特别是要把小肚肚和腿盖好。

TIPS：如果使用以上方法不能让宝宝安然入睡，出汗问题没有改善，则应关注一下孩子的健康状况。除了天气炎热因素外，结核病、体质较差、贫血、佝偻病等都有可能导致宝宝夜间出汗太多，建议及时就诊。

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