这样的男人怎么有点可爱~有女儿的爸爸都如此么？

没有女人天生会当妈,也没有男人天生会当爸。父爱并不是与生俱来的,但孩子拥有神奇的魔力,能让男人慢慢变得柔软。难怪有男人说,“自从有了女儿,我就有了软肋”。

你看,曾经浪子陈冠希早已成了晒娃狂魔。

在微博、INS等平台上,晒的很多都是自己女儿Alaia。

前段时间,秦舒培在社交平台发了一张陈冠希与女儿合照,并祝陈冠希父亲节快乐。

陈冠希甘当女儿的大马,被网友调侃为女儿“俯首甘为孺子牛”。陈冠希宠爱女儿的样子怎么有点可爱~

他也在父亲节当天发了一条动态,晒出女儿送给自己的父亲节礼物,并配文”HAPPY TO BE A FATHER FOR MY BLESSED FAMILY”,感叹自己父亲节真幸福,一副有女万事足的架势。

邓超也是实力宠女儿。之前就曾多次晒出被女儿小花扎头发、涂指甲油的照片。

连女儿教跳舞,邓超都乖乖配合,认真学。虽然小花妹妹要求越来越高,都要求爸爸练习劈叉了。但孙俪表示为了爱女,超哥应该可以忍,哈哈哈……

被女儿设计发型的还有不少呢?

一代男神布莱德利·库珀,大家应该都认识。

他竟头戴粉色的蝴蝶结发箍和女儿出街,很卡哇伊~

再比如贝克汉姆、《请回答1988》的凤凰堂……

他们还起针线or剪刀,为女儿做起了手工。

对了,妆容、造型也要跟上,让女儿满意才行。

去年万圣节,贝克汉姆在其御用化妆师“碧莉”小七巧手下变身。

脱口秀主持人吉米的全套造型也很不错,是她5岁半女儿的杰作。

还有刘畊宏,平时以硬汉形象出镜,为女儿小泡芙穿上她最爱的人鱼公主服。

《五十度灰》霸道总裁杰米·多南在女儿们面前根本霸道不起来,被3个女儿要求“变装”加入她们的过家家游戏,还被称为“蓝发珍妮”。

讲真,有点点辣眼睛,但女儿们开心呀~

有了女儿,再强悍的爸爸也百炼钢化为绕指柔。

巨石强森反正是败下阵来,乖乖坐下来和女儿喝茶。

女儿在旁边,吴彦祖的眼神都舍不得离开。

除了不停晒照,还会强调女儿对自己的重要性,各种表白。汪小菲很典型哦~

而当被问及女儿以后找男友、结婚的事,爸爸们反应都超大的。

周杰伦直接答“打断她的腿!”

吴尊呢,比较冷静,早已为未来女婿定下了十条规定:

邓超就过分了,甚至跟孙俪说即便女儿小花妹妹结婚,也不允许她和老公住一起。

还YY女儿婚礼上自己强悍的模样。

张亮更逗了,听到记者问他女儿以后谈恋爱的事,一脸拒绝“不想听这个问题”,然后很惆怅的连菜也不想做,要点外卖。

这样的蠢萌、傻乎乎的爸爸可真可爱~这样有爱的父女组合,老母亲看的咯咯咯……

但是,每次说到爸爸们,总有网友吐槽爸爸带娃根本不靠谱,常规操作就是玩儿一会儿就溜之大吉了,偶尔换个尿布就恨不得昭告天下……

带娃的重担都是妈妈们担起来的!

不可否认,通常现实就是如此。但我很支持爸爸们晒娃自夸,可以让其他男人认识到花时间精力陪娃是加分项呐~这样的男人很迷人,不是么?

还有,如果你家孩子爸平时表现不错,记得多鼓励、夸奖,促使他带娃更起劲儿,而且乐在其中。

