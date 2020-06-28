十龄童为做实验，多次放石头致电车脱轨

据日本Abema电视台报道，最近一段时间，日本千叶县发生了多起电车事故。近日，事故的调查结果终于公布，始作俑者竟然是一名10岁的男童。

电车发生脱轨事故，曾多次出现紧急停车事件

今年5月8日，JR外房线一列电车发生脱轨事故。事发时，车上共有21名乘客，其中大多数乘客安然无恙，只有1人反映腰疼。随后，调查人员在事故现场找到不少石块。

据列车司机回忆，事发时，正在运行中的列车压到了铁轨上的石块，他感到有巨大的声响和冲击，便立即采取措施让列车停下来。

JR东日本千叶分公司也表示，今年4月，出事地点还发生过两起列车紧急停车事件，但没有发生脱轨事故。

尽管这几起事故没有造成人员死伤，但仍造成了民众的担忧。民众要求警方迅速查清事情真相。

罪魁祸首竟是10岁男童，正在深刻反省中

因为每次事故的事发现场都能找到来历不明的石块，警方怀疑以上事件存在一定关联。经调查，6月19日，这些事故的罪魁祸首终于被找到了。令人震惊的是，竟然是一名10岁男童多次在铁轨上放石头导致。

据了解，这名男童以前就曾在铁轨上放石头搞恶作剧。当地居民也反映，曾在事发现场附近看到这名男童和小伙伴一起嬉戏玩耍，并在事故发生后离开现场。

当警方问这名男童为什么要这么做时，他竟然回答是因为出于好奇，想“做个实验”，看看列车会不会受到影响，着实令警察无语。

男童后来表示已经认识到自己的错误行为，正在深刻反省中。目前，警方正在对此案展开深入调查。6月19日，警方向儿童咨询所送去一份男童的相关文件，以此评估这起案件要不要送到家庭法院继续审理。

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