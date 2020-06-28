家长这些习惯会破坏宝宝的免疫力，你占了几个？

很多妈妈都对孩子的免疫力非常上心，但是你知道影响宝宝免疫力的罪魁之手吗？有可能就是你“好心办坏事”哦~以下这几种行为就会导致宝宝免疫力越来越差，快来看看你是不是躺枪了~

1.经常消毒

有的妈妈爱干净，经常给宝宝的衣服、玩具、餐具、奶瓶、奶嘴消毒。家里大扫除时，也会到处喷洒消毒水，认为这样可以减少家里的病毒和细菌，让宝宝少生病。

事实上，人体自身就是一个细菌聚集地。宝宝出生后，就不断地和外界环境中的病毒、细菌等病原微生物接触。在这个过程中，宝宝开始建立自身的免疫力。

因此，宝宝在自然环境中生长，可以有效提高免疫力。过度消毒和清洁会使宝宝免疫力得不到锻炼，一旦进入外界，比如入园入学，就很容易患病。

2.穿衣过多

很多家长认为，宝宝比大人更怕冷。其实，宝宝比大人更怕热。如果你摸过孩子的后背就知道了，孩子的后背经常是湿哒哒的~这让我想起来天热的时候给宝宝垫了个吸汗巾，结果几个小时后吸汗巾就湿哒哒的，甚至还能拧出水来！可见，孩子真的很怕热！！！

因此，给宝宝穿衣应和大人一样，甚至比大人少穿一件衣服，千万不能多。

俗话说：“若要小儿安，三分饥与寒”。要明白，想要提高宝宝的免疫力，就要保持“粗养”。

3.生病时重治疗轻护理

宝宝出现咳嗽、流鼻涕、发热症状，有的妈妈马上就给他吃药，有的妈妈会要求医生给宝宝挂水，认为这样可以让身体早点好，甚至还有妈妈擅自给娃吃抗生素。

其实，治疗感冒没有特效药。使用吃抗生素、挂水等手段，只是用药物代替宝宝自身免疫力对抗病毒或细菌。不管是细菌感染还是病毒感染，都会让身体感到不适，但也会让免疫系统更加成熟。因此，正确护理比治疗更关键。

但这并不代表不去医院看病。医生会根据宝宝病情及时做出诊断，了解病情是否有其他病变的可能，所以，大家一定要理性判断，做出正确选择。

4.经常给娃吃营养品

很多人都有“进补”的思想，甚至有人会给新生宝宝喝高丽参水、吃珍珠粉，以为这样可以让孩子长得更好更强壮。还有的妈妈会给宝宝吃益生菌、蛋白粉以提升免疫力。

事实上，宝宝自己构建的免疫系统才是最高最强大的。任何“外来力量”只会将自然平衡状态打乱，另外，宝宝消化系统还没有发育完善，吃营养品极易加重消化道负担，甚至出现过敏症状。

5.认为宝宝常生病就是免疫力差

有的宝宝经常感冒发烧，爸爸妈妈想当然地认为，这种情况是宝宝免疫力差造成的。其实，对于不满三岁的宝宝而言，感冒是常有的事，并不是免疫力差。

如果宝宝真的免疫力差，会经常发生很严重的细菌感染或病毒感染。比如，得传染病，患上皮肤化脓、肺炎、支气管炎、中耳炎等疾病。

与大人相比，宝宝更容易感冒，而宝宝之所以经常感冒，是因为免疫系统正在完善中，还不如成人成熟。

对于大部分宝宝而言，“小病不断，大病不犯”是一种常态，并不能说明他的免疫力差。

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