“病魔”爱找的九类宝宝，你家娃中枪了吗？

日常生活中，大家可能会发现，有的宝宝身体健康很少生病，但有的宝宝免疫力差常常生病。为什么有的宝宝会经常生病呢？其实，宝宝体质弱，很多都是不良的生活习惯造成的，赶紧来了解一下吧。

1.生病后没有及时医治

有的父母担心药物的副作用会影响宝宝健康。不管宝宝病的怎么样，他们都不敢给他吃药，导致其没有得到及时的治疗。而且，他们喜欢擅自停药或者让宝宝凭借自身免疫力“硬扛”。

宝宝病情发展迅速，应及时正确服药以免病情继续恶化。如果没有将体内病原微生物完全消灭，就有可能“春风吹又生”，造成的危害远比药物的副作用大的多。因此，宝宝生病后，要及时带他去医院看病。

宝宝生病后该怎么办？

（1）宝宝生病后，大家要多注意观察他的病情变化，如果出现发高烧、呕吐、腹痛等症状，要及时送她去医院就诊。

（2）大家要相信医生的诊断，在医生的指导下给宝宝服药，不要胡乱增减药物。

2.患病后经常挂水

有的父母发现宝宝生病就十分紧张，要求医生给宝宝打针输液。他们以为，打针输液会让宝宝早日康复。其实这是不对的。发烧只是一种症状，是人体对抗感染的正常生理反应。如果宝宝血常规正常，就没有必要打针输液，以免造成免疫力紊乱，反复感染。

宝宝出现以下情况才能输液？

（1）宝生病后别慌张，不要以为输液就是最佳的治疗手段。究竟是给宝宝输液还是吃药，应听从医生的建议和指导。

（2）1岁以上宝宝发烧时精神状态佳，饮食运动如常，体温低于38.5℃，就不用急于输液治疗，多给他喝水。

3.性格胆小

现在很多宝宝都是独生子女，很少有机会和同龄小伙伴交往。等到上幼儿园时，如果没有做好心理准备和训练，他会感到恐惧和不适应。在心理不良情绪的作用下，宝宝有可能会出现睡眠不安、咳嗽、呕吐、恶心等表现。

怎样让宝宝变得大方有礼不怯场：

（1）宝宝几个月时，大家要经常带他出门晒太阳，让他多多接触其他人。

（2）宝宝学会走路后，要经常带他去游乐场和同龄小伙伴一起玩耍。

（3）宝宝刚开始上幼儿园的前几个星期，每到放学接宝宝回家时，大家要多多表扬他，增加他对幼儿园的好感，减少对上幼儿园的恐惧感。

4.睡眠不足

宝宝健康发育的前提条件是拥有充足的睡眠时间。如果宝宝贪玩很晚才睡、经常熬夜，长此以往就很容易引发疾病。

如何培养宝宝按时睡觉的好习惯？

（1）营造良好的睡眠环境。睡前给宝宝讲个故事哄他入睡，并将床头灯关闭。

（2）制定家规，比如说宝宝晚上9点就应洗漱准备睡觉。有了家规的约束，宝宝贪玩、熬夜的行为会有所减少。

5.体质过敏

宝宝从小常患荨麻疹或湿疹，睡觉时不踏实经常翻身，或者父母有哮喘、过敏性鼻炎等家族病史，说明他们是过敏体质，比其他宝宝更易患病。

让过敏体质宝宝少生病的小贴士

（1）母乳是宝宝最佳口粮，宝宝是过敏体质最好进行母乳喂养。宝宝吃母乳长大，发生过敏的风险会大大降低。

（2）日常生活中要多留意引起宝宝过敏的食物，让他远离过敏源。比如说，宝宝咳嗽有可能是吃了花生、螃蟹、虾等过敏食物引起的。

（3）宝宝有过敏家族史，最好晚点喝牛奶。建议大家给宝宝喝特殊奶粉，或者等他一岁后再喝牛奶。

6.晚饭吃的太多

有的爸妈担心宝宝在幼儿园吃的不好或者没有吃饱，上学前给他吃牛奶、鸡蛋，晚上回家后又让他吃很多。这样的日常饮食，很容易导致宝宝消化不良。

大家要遵循“早上吃好，中午吃饱、晚上吃少”的饮食原则，晚上让宝宝吃七八分饱即可。临睡前一小时不要让宝宝进食，以免影响他的睡眠质量。宝宝长期睡不好觉，自然容易生病。

怎样让宝宝适量吃晚餐？

（1）宝宝在幼儿园吃过晚饭，回家后给他吃几片饼干，吃点水果就行了，不要让他二次进餐。

（2）大家要改变日常饮食习惯，晚餐不要过于丰盛，让宝宝吃豆腐、稀饭、面条等易消化的食物。

（3）宝宝晚饭吃的过多，不要让他吃完就睡，最好晚饭后活动30分钟，让食物充分消化再休息。如果情况必要，饭后可以给他吃一点促消化的药物。

7.挑食，不爱吃菜

现在生活水平提高了，宝宝想吃什么零食爸爸妈妈都会满足。长此以往，很多宝宝会养成挑食或不吃蔬菜的坏习惯。饮食结构不合理，营养摄入不均衡，宝宝体内会缺少微量元素和维生素，很容易患上感冒或其他疾病。

宝宝不爱吃蔬菜的应对方法

（1）宝宝不爱吃蔬菜，主要原因是不喜欢嚼菜叶。大家做菜时要多花点心思。比如炒饭或蒸鸡蛋时，把菜叶切成小块，这样宝宝就不会觉得难嚼了。大家也可以把蔬菜切碎，包进饺子或包子给宝宝吃。

（2）请大家牢记，药补不如食补，不要经常给宝宝吃营养补充剂。

8.睡前爱抱奶瓶

有的宝宝睡前喝奶后，喜欢抱着奶瓶睡觉。宝宝睡前不刷牙不漱口，细菌会在咽喉处繁殖，极易引起呼吸道感染疾病。

让宝宝戒掉抱奶瓶睡觉坏习惯的正确姿势

（1）大家要让宝宝从小养成好习惯，改掉睡前喝奶的习惯。提早给宝宝喂奶，喂奶后不要让他抱着奶瓶睡觉。如果宝宝一时难以戒掉，喝奶后给他喝点温水漱漱口。

（2）宝宝三岁后，大家要让宝宝养成每天早晚刷牙的好习惯。

9.不喜欢喝水

水是生命之源，对身体健康十分重要。若宝宝缺水，会使身体抵抗力变差。宝宝上幼儿园后，和其他小伙伴一起玩耍，常常会接触病菌。而且，妈妈不在身边，宝宝喝水明显减少。喝水少活动多，宝宝很容易缺水。

让娃爱喝水的四个小技巧

（1）宝宝晨起或午睡后，立即给他喂水喝。

（2）不管在家还是外出，都给宝宝准备一个小水瓶，只要他不睡觉，每隔一小时就给他喂几口水喝。

（3）大家要教宝宝跟老师说“我要喝水”这句话。宝宝在幼儿园感到口渴时，要及时跟老师反映要水喝。

（4）宝宝运动后、洗澡后要及时喝水弥补流失的水分。

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