孕期头痛别大意！要分清楚什么原因

头痛对于大多数女性来说不是什么稀奇的事情，但怀孕初期的头痛非常折磨人，很多孕妇都想知道怀孕时为什么会头痛，今天我们就来说说这个问题：

孕初期头痛的原因

怀孕初期任何人都可能发生头痛。有些孕妇不会感到头痛，但是大多数孕妇在怀孕前三个月的头痛频率很高。一般在怀孕4周后，由于激素变化，孕妇可能就会开始感到头痛。如果孕妇本身经常会头痛，那么怀孕会加剧这种症状。在孕期的前三个月中，孕妇的身体会发生巨大变化。激素水平在这个时期会产生激增，同时血容量也会增加，这些变化导致了孕妇很可能会经常头痛。此外，还有一些因素会加剧怀孕初期的头痛，例如：疲倦、低血糖、脱水、压力、姿势不好。

事实上，如果孕妇之前患有偏头痛，那么怀孕会减轻偏头痛的症状。雌激素水平偏低会影响偏头痛，而在怀孕期间，孕妇的雌激素水平会升高。但是，导致偏头痛还有一些其他的诱因，其中许多是食物，包括：咖啡因（咖啡，苏打水）、巧克力、奶酪和肉、酒精、味精、柑橘类水果、辛辣食物、含有阿斯巴甜（一种人造甜味剂）的食品和饮料。避免食用上述的食材可以减少在怀孕期间遭受偏头痛的机会。

怀孕初期的头痛通常不需要太过重视，然而，若是发展到中长期需要立刻就医，因为这可能是先兆子痫的征兆。如果正处于早孕期并且担心头痛会进一步发展，可以及时就医。

如何预防孕期头痛

如果没什么胃口，请尝试少食多餐，确保其中脂肪和蛋白质的含量，这将使你的血糖保持稳定；

逐渐增加运动，尤其是常年不运动的人；

每晚保证8个小时的睡眠；

适当的小憩可以让日间有充足的精神；

减轻生活压力，进行冥想或瑜伽，或进行按摩；

白天保持水分摄入，晚上避免过多饮水。

孕妈该如何摆脱头痛

在颈后部冰敷，可敷冰毛巾或者冰袋；

进行按摩放松，或做瑜伽以伸展肩膀和颈部的肌肉；

在遮光性好的卧室里休息；

洗个热水澡；

尝试针灸或指压；

闻薄荷或薰衣草油，但不要服用，也不要在皮肤上涂抹；

全身疗法，例如整骨疗法，可改善您的姿势。

对大多数孕妇来说，并不建议服用含有阿司匹林和布洛芬的药物。如果头痛情况持续存在，恶化或与正常情况有所不同，请及时就医。

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