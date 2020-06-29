端午余热未散，快来学五花大绑肉蛋粽~

南方的肉粽在全国都是出了名的，趁着端午余热未散，今天就来教大家五花大绑肉蛋粽~

制作方法：

1.首先准备去皮的五花肉，我选的瘦肉多一些，加入盐10克，白糖20克，老抽60克，耗油30克。

2.充分搅拌均匀，盖保鲜膜冷藏一晚入味，可以根据自己口味加入胡椒粉之类的调料。

3.鹌鹑蛋清洗两遍煮熟，注意水开后一定中小火，不然会爆皮煮破，5－8分钟就可以啦，喜欢吃五香鹌鹑蛋的可以多做一些。

4.煮熟的鹌鹑蛋放入冷水，然后进行解压过程，用勺子轻轻敲碎蛋皮，方便入味，当然，你喜欢用手捏也无所谓。

5.水中加入适量的老抽，生抽，盐，各种卤肉的调料，推荐现成的卤肉料包，很方便，加入干辣椒段味道更好，家里没有了，我也就没有加。

6.水开后煮10分钟左右，关火焖一夜入味。

7.糯米700克提前洗净浸泡，大概3－4小时，水量要高于米4公分左右。

8.泡好的糯米用手轻捻就碎，控一下水分，加入老抽90克，盐12克，白糖10克。

9.充分搅拌均匀备用。

10.处理粽叶，先清洗，然后烧水，水开放入粽叶煮3－5分钟，煮的时候水中可以加少许盐，增加粽叶的韧性，煮好后，捞入凉水盆。

11.一切准备好，我们就要开始包啦，最好用提前泡发的干香菇，味道比较浓郁。

粽子包法的教程我是真没办法呈现给大家了，先盛一勺糯米压紧，放入肉，鹌鹑蛋，香菇，再来一勺糯米压紧实，八分满就可以，接下来就想办法包紧就可以了，哈哈~

瞧我包的，过程惨不忍睹，用了好几片叶子才裹住，分给邻居吃，都说我绑螃蟹呢~

包了满满一电压力锅，煮的时候，上边扣一个盘子，防止粽子浮起来，水位没过粽子就可以了，我用的电压力锅，按煮粥键自动排气就好了。

自己包的，料足吃着过瘾，又有成就感，如果你跟我一样心血来潮，那赶紧试一试吧~

大家端午安康噢！

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