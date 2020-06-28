怎么断奶？宝妈可以从这几个方面入手

当宝宝不再依赖从母乳中汲取营养时，就可以称之为断奶，通常是指婴儿停止母乳喂养的时间。当然，断奶并不代表宝宝和妈妈通过喂养建立的亲密关系的结束，只是意味着宝妈以不同的方式来养育宝宝。举个例子，如果宝妈过去常常通过喂奶来安抚宝宝，那么就得寻找其他方式来让宝宝安静下来，比如读故事给宝宝听，跟宝宝一起唱一首歌，或者带宝宝出去玩。

什么时候开始断奶？

其实，何时断奶这件事完全可以是由自己来决定的，在宝妈和宝宝准备好之前，不必设置最后的期限。美国的儿科协会建议宝妈们至少母乳喂养一年，并且鼓励在宝妈和宝宝都愿意的情况下，可以母乳喂养更长的时间。不用去在意朋友、亲戚甚至陌生人的想法，何时断奶都是没有对错之分的。宝妈们可以选择适合自己的时间，也可以让孩子长大后自然断奶。因此，断奶分为以下两种情况：

婴儿为主导的断奶：当宝宝开始进食固体食物时（大约4-6个月），这时候宝宝对断奶是最容易的。一般到12个月时，在宝宝可以吃很多的固体食物并且可以从水杯中喝奶后，相比于母乳，一些婴儿就会对固体食物更感兴趣了。当宝宝更加活泼好动并且不愿意长时间坐着喝奶时，宝宝对母乳的兴趣就降低了。如果孩子在哺乳时表现得有些急躁、不耐烦或容易分心，这就是适合断奶的时机了。

由母亲主导的断奶：宝妈可能因为要上班而决定要断奶，也可能是因为其他原因。如果宝妈已经准备好了要断奶，但是宝宝没有表现出想要断奶的迹象，则可以采用循序渐进的方式进行断奶。

相比于宝宝主导的断奶，由母亲主导的断奶可能会花费很多时间和耐心，当然，这也取决于宝宝的年龄以及宝宝适应变化的方式。但切记，不能突然之间断奶，像是周末的时候离开宝宝都是不可取的。突然停止母乳喂养不仅会让宝宝受到伤害，还可能会让宝妈的乳腺堵塞或者引发乳房感染。

应该如何断奶？

慢慢来，断奶不是一蹴而就的，一开始不太顺利并不可怕。可以通过以下方法来改善：

1.减少母乳喂养的动作。看看如果用奶瓶或者是水杯来喂宝宝，宝宝会有什么反应。可以喂宝宝喝用吸奶器吸出来的母乳、配方奶、或者是牛奶（至少等到宝宝一岁）。几周减少一次喂养母乳，可以让宝宝逐渐地来调整和适应。这样一来，宝妈的母乳也会逐渐减少，且也不会发生乳房肿胀或者是引起乳腺炎。

2.缩短母乳喂养的时间。首先限制宝宝喝奶的时间，如果他通常会喝十分钟，可以缩短至五分钟。可以根据宝宝的年龄，用健康的零食喂宝宝，例如不加糖的苹果酱或一杯牛奶或配方奶（当然部分6个月以内的宝宝还不能进食固体食物）。一直到宝宝一岁，固体食物都可以作为对母乳的补充。

3.推迟并分散注意力。如果宝妈一天只哺乳几次，可以尝试推迟喂养。如果家里有大一点的孩子在，这个方法效果会很好。而如果宝宝想喝奶了，可以跟宝宝做其他的事情来分散他的注意力，如果他想在傍晚喝奶，可以告诉宝宝需要等到睡觉之前。

为了让宝宝轻松过渡到奶瓶，可以在宝宝的舌头或者嘴唇上滴几滴母乳，再把奶嘴插到宝宝嘴中。宝妈也可以在宝宝喝过母乳，又饿了在哭闹的时候，给宝宝喝一点奶瓶里的母乳。

断奶后宝宝会得到足够的营养吗

其实，即使是纯母乳喂养的宝宝，仍然是需要一些额外的母乳无法提供的营养物质的，像是维生素D。如果宝宝在满一周岁之前就断奶了，那么在一周岁前，宝宝仍然需要喝母乳或者是铁元素强化配方奶粉。当宝宝更大一点之后，必须给宝宝更加丰富的营养来满足宝宝长身体的需求。

断奶很难进行怎么办

如果已经用了一切努力使孩子断奶仍没有任何效果，那么断奶的时机可能不对。如果宝妈重新去上班了，可能宝宝仍在适应新的习惯。或者是不是因为宝宝生病了？宝宝在生病的时候会更需要宝妈更频繁地喂奶。此时母乳喂养不仅能够安抚宝宝，更能为宝宝提供良好的营养。如果是家庭发生了重大的变化，比如搬家或离婚等事件也会使断奶变得更加困难。

但是宝妈们请耐心等待，迟早都会成功断奶的~

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