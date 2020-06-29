想每天吃一顿饭来减肥？你可别太天真！

每日一餐减肥计划通过限制进食的时间和一天中进餐的次数来促进快速减肥。 这种类型的饮食具有不同的形式，例如间歇性禁食，隔日禁食或每天只吃一餐。 它也可以称为热量限制。这么减肥真的是健康有效的吗？

作用原理

这种饮食的工作原理是将你的卡路里限制在一个固定的就餐时间，以确保身体保持恒定的燃烧脂肪状态。当经常进餐和吃零食时，身体会以稳定的速度使用这些卡路里来获取能量。当限制那些源源不断的卡路里时，身体就会被迫使用来自其他地方的燃料，比如体内的脂肪。

优点

关于人类禁食的长期研究很少，女性可能会受到不同身体过程的影响，例如月经周期，怀孕和母乳喂养。一些关于禁食的研究已显示出一些有希望的益处。例如，通过降低血糖水平和增加胰岛素的工作效率，每天将卡路里限制在20%至25%与心脏健康和更稳定的血糖有关。

一项为期两年的随访研究比较间歇性禁食和每日卡路里限制，报告间歇性禁食对于患有前驱糖尿病或胰岛素抵抗的患者可能是一种有用的治疗方法。还有，限制性饮食也被证明有助于老年人的记忆，甚至可以通过减少可能导致疾病的过程来帮助延长寿命。

风险

间歇性，隔日式和其他形式的禁食饮食可导致负面影响，例如：极端的饥饿感、颤抖、疲劳、虚弱、昏昏沉沉、无法集中注意力、暴饮暴食。如果有任何疾病，如糖尿病或低血糖，禁食也可能非常危险。

此外，当你禁食时不会感到饥饿，一旦禁食停止，身体可能会让你感到饥饿而过度补偿。对于不肥胖但尚未绝经的女性来说，禁食可能比对其他女性或男性更有害于对新陈代谢和体重维持。除了身体上的副作用外，还有禁食的潜在情绪副作用。

健康的减肥方法

从长远来看，流行的饮食和减肥的极端措施是不可持续的，可能是有害的。间歇性禁食可能有一些健康益处，但使用严格的卡路里限制作为减肥的唯一途径也存在一些严重的风险。长时间禁食或定期禁食可能会减慢新陈代谢，导致暴饮暴食，并干扰减肥和保持体重减轻的努力。

☛ 安排体检。有时体重增加或无法减肥可能与潜在的健康状况有关。

☛ 跟踪食物。这种策略与更健康的体重有关，可能会帮助更加了解正在摄入的食物和饮料。

☛ 考虑购买食物秤，这样你就可以称量和测量食物，以便了解所吃食物的正确分量。

☛ 开始锻炼计划。你做什么都没关系，只是动起来!

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)