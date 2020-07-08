椰子油也能保护牙齿！太神奇了吧

椰子油最近被大家广泛的关注，这是因为它对于我们的健康非常有益，比如前些日子我们说过减肥的作用。而在近期，有专家称椰子油不仅可以清洁和美白牙齿，还能帮助防止蛀牙，那么这个说法是对的吗？

什么是椰子油

椰子油是从椰子肉中提取的食用油，是世界上饱和脂肪最丰富的来源之一。然而，椰子油是独一无二的，因为它几乎完全由中链甘油三酯(MCTs)制成。与大多数其他食物中发现的长链脂肪酸不同，MCTs的代谢方式不同，而且有许多潜在的健康益处。

椰子油中含有大量的中链脂肪酸——月桂酸，大概占椰子油的50%，同时也是人类已知的月桂酸最丰富的来源。月桂酸进入人体后会与甘油结合，成为抗病毒物质——月桂酸甘油酯，这种化合物和月桂酸都能杀死体内有害的细菌、真菌和病毒。根据研究，月桂酸在杀死这些病原体方面比任何其他饱和脂肪酸都有效。

能杀死口腔内有害菌

一项研究测试了30种不同的脂肪酸，并比较了它们对抗细菌的能力。在所有脂肪酸中，月桂酸是最有效的。椰子油中的月桂酸会攻击口腔中的有害细菌，这些细菌会导致口臭、蛀牙和牙龈疾病。

减少牙菌斑和牙龈疾病

牙龈疾病，又称牙龈炎，与牙龈发炎有关。口腔疾病的主要原因是口腔内有害细菌引起的牙菌斑的堆积。目前的研究表明，用椰子油有助于减少牙菌斑的形成，因为它可以攻击口腔内有害的细菌，还可以帮助对抗牙龈疾病。

防止蛀牙和牙齿脱落

椰子油会攻击变形链球菌和乳酸菌，这两种细菌是导致蛀牙的主要原因。几项研究表明，椰子油可以像氯己定一样有效地减少这些细菌，氯己定是许多漱口水中使用的活性成分。由于这些原因，椰子油可以帮助防止蛀牙和损伤。

如何使用椰子油

把椰子油喷在嘴里15-20分钟，然后吐出来，换句话说这就像把油当作漱口水一样。油中的脂肪酸会吸引和捕获细菌，所以每次漱洗的时候，都是在清除口腔中的有害细菌和菌斑。最好是在早上，在吃或喝任何东西之前使用。

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