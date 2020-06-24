小女孩哭闹不止，老师竟用枕头将其捂死

据英国《每日邮报》报道，日前，乌克兰一家私立幼儿园发生一起悲剧。一名女童哭闹不止，老师竟用枕头绑在孩子头部，最终导致宝宝窒息身亡。目前，这名老师已经被逮捕，有可能被控谋杀。

女童哭闹被老师闷死，事后企图毁灭证据

据悉，此事发生在乌克兰东南部的扎波罗热市。据警方透露，涉案教师名叫伊琳娜·苏哈诺娃，51岁，受害女童名叫亚里西亚，只有一岁。5月29日，是亚里西亚第一天上幼儿园的日子，可是小姑娘刚入园就遭到另一位小朋友欺负，被对方咬了一口，随后亚里西亚一直在哭泣。

从监控视频上可以看到，为了让亚里西亚停止哭闹，苏哈诺娃将一个枕头绑在孩子的头部，然后哄她睡觉。没过多久，苏哈诺娃再去查看时，发现亚里西亚已经没有了呼吸，赶紧打电话通知了孩子的父母。

医院向警方证实，因脸部被枕头捂着，孩子被自己的呕吐物呛住窒息而死。警方表示，经调查，苏哈诺娃就是这家私立幼儿园的老板，且涉嫌非法经营。事发后，她并没有及时拨打急救电话，反而忙于藏匿枕头、清除监控视频，企图毁灭证据。好在，警方努力还原了监控视频，同时找到了闷死女童的枕头。

老师当庭否认指控，声称是保护孩子

据了解，亚里西亚的父母十分年轻，爸爸名叫爱德华·盖克，24岁，妈妈名叫阿琳娜，23岁。苏哈诺娃在法庭上否认谋杀指控，爸爸盖克愤怒地表示，他现在唯一想做的就是以其人之道还治其人之身，让苏哈诺娃体验一下女儿当时的痛苦。

盖克还表示，事发当天上午10时许，妻子刚回家就接到幼儿园电话，于是他们马上赶到幼儿园，并女儿做人工呼吸，但没有任何作用。孩子身体摸上去仅有一点温度，他们赶忙又拨打电话叫救护车。

妈妈阿琳娜说：“女儿是第一天上幼儿园。在此之前，苏哈诺娃曾通过电话介绍幼儿园情况，说幼儿园一切都好，并愿意给我们看她的证明材料，我们也确实看过了。但她怎么可以在孩子呕吐时还让孩子那样睡觉呢？”苏哈诺娃则在法庭上表示，给年幼的的孩子绑上枕头是在保护他们：“枕头是特制的，专门给幼儿使用。绑上枕头后，孩子跌到地上也不会伤到脖子。”

当地媒体报道称，警方已对这起案件展开全面的刑事调查。

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