为什么孩子食欲不振还恶心？这些情况要就医

当正常的用餐时间失去食欲时，这就是食欲不振。这个时候，食物变得不那么吸引人了。在某些情况下，可能会感到恶心。下面一起来看如何应对这一情况。

什么导致食欲不振和恶心?

当你或孩子吃了不合适食物时，食欲不振和恶心会同时发生。当这种情况发生时，症状通常会迅速消退。但在某些情况下，食欲不振和恶心的症状更严重。

涉及感染和炎症的原因包括:阑尾炎、黄热病、钩虫感染、尿道炎、腹膜炎、胃炎、感冒和流感等。

引起肠胃不适的原因包括:胃酸反流、胃溃疡或小肠溃疡、病毒性肠胃炎、肠易激综合症、消化性溃疡等。

心理因素也会导致头痛和食欲不振。

其他可能导致食欲不振和恶心的健康问题包括:食物中毒、晨吐、食物过敏或不耐受，如乳糜泻、偏头痛。

某些药物，如一些抗生素和化疗药物，也会导致食欲不振和恶心。

什么时候应该就医?

如果感到食欲不振、恶心，并伴有胸痛、视力模糊、虚弱、身体感觉丧失或精神混乱，请立即就医。这些症状可能表明心脏病发作或中风。

如果食欲不振和恶心呕吐伴有以下症状，也应该立即寻求医疗帮助:

* 脱水的症状，如尿量低、口干、口渴、嗜睡和头晕;

* 发烧超过38°C;

* 不能吃或喝超过12小时;

* 腹痛或头痛严重;

* 脖子僵硬。

如何治疗食欲不振和恶心?

医生会通过诊断和治疗食欲不振和恶心的潜在原因来解决症状。例如，他们可能会建议:

如果食欲不振和恶心是与服用的某些药物有关，需要改变用药习惯。

如果症状与脱水有关，就开始静脉输液以补充液体。

如果症状是由心脏病发作或中风引起的，手术或血液稀释药物。

家庭治疗手段

如果食欲不振和恶心是由轻度脱水引起的，喝一小口含有电解质的液体或饮料可能有助于缓解症状。

如果它们是由压力或焦虑引起的，那么散步、进行有节奏的呼吸练习或练习其他减压策略可能会有帮助。

某些食物也可以帮助平复胃部不适，包括:肉汤、麦片、饼干、白饭、姜。避免食用油腻、辛辣、高纤维或生食的食物，直到症状消失。

如果症状持续或定期复发，可能有需要治疗的潜在疾病。如果不及时治疗，长时间的食欲不振会导致营养不良。

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