悲剧传来！8名小学生全部遇难……这件事情千万别让孩子再做了！

孩子落水溺亡的事件每年都会发生，昨天又发生了一起这样的事件，重庆8名小学生落水全部遇难。暑假即将到来，大家一定要做好孩子的安全教育工作。如果有人落水，要使用正确方法施救。

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昨天下午，重庆发生了一例8名小学生落水的事件。

救援人员立刻展开营救。

然而今天早上，噩耗还是传来了。8名小学生全部打捞出水，均已无生命体征。

据初步调查，8个小学生居住在附近，恰逢周末放假，孩子们相约到河滩玩耍。玩耍过程中，一名小学生不慎落水，其余孩子前去施救，造成施救的孩子也一起落水……

可以想见，这些孩子的父母亲人会何其悲痛！然而再悲痛欲绝，也换不回孩子的性命……

俗话说，水火无情，但是孩子有限的认知里，总是会低估水火的危险性。他们看着微泛涟漪的水面，全然不知那底下暗藏着怎样的汹涌。

三名幼童在门口小溪边玩耍。

一名幼童失足落水……

十几分钟后，第二名幼童下水……

又是几分钟后，第三名幼童落水……

水面也曾溅起水花，留下三个幼童最后的挣扎，但是没有人发现。三条幼稚的生命就这样被吞噬。

就在一个月前，同一天内，7名中学生溺水身亡。

5月16日下午，河南信阳潢川县小潢河发现有人落水，现场留有5双鞋子，4套衣服。经过数小时的救援，5名溺水者全部找到，但是不幸的是，均已溺亡。

也是同一天下午，陕西延安子长市，5名中学生下河游野泳，其中一名学生不慎滑入水中，另外4名学生下水去救。其中一个会游泳的男孩救出了两人，另外两人却不幸溺亡。

据了解，溺水已经成为中小学生意外死亡的头号杀手，尤其是夏天到来，溺水事故尤其高发。

一例一例的悲剧，也在一次一次地警示我们：一定要加强防溺水教育！

如果是年幼的孩子，家长应尽好监护责任，让孩子呆在自己的视线里。

即使是大些的孩子，家长也该知道孩子去哪里玩，跟谁在一起。如果相约去游泳，一定要有懂水性的成年人陪同，否则及时制止。

日常生活中，该强调的，家长要反复告诫孩子：

1.不要在没有大人看护的情况下，私自下水玩耍。

2.如果不慎落水，不要胡乱挣扎，要努力保持镇定，尽量将头后仰，口鼻朝上，露出水面时进行紧急呼吸。

3.若是施救者游到身边，配合施救者的动作，由施救者将自己拖拽到安全地方。

4.最后一点，家长务必叮嘱孩子，如果有同伴落水，千万不要贸然下水营救。可留在岸边帮忙，寻找救生圈、木板等漂浮物抛向溺水者，并向周围大人呼救。

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需要注意的是，有些溺水是悄然发生的，并没有我们想象中水花四溅的挣扎和大喊大叫的呼救。溺水者往往发不出声音来呼救，特别是年幼的孩子。

就如上图，你能看出孩子溺水了吗？

游泳池里，8岁男童在水中扑腾，手脚乱划，好像在玩水的样子。只有救生员知道，孩子可能溺水了，赶紧游过去将孩子救起。

在儿童溺亡事故中，有不少是家长就在附近两三米的地方，但是因为孩子无法呼救，家长没有及时察觉，而错过了黄金救援时间。

所以家长带孩子去游泳时，一定要时刻关注孩子，不要让孩子离开自己的视线。尤其是不要自顾自玩手机，手机是个会偷时间的小偷，家长以为只是看了两眼，却往往将孩子置于危险已经数分钟。

如果发现孩子安静下来，一定要注意孩子是不是溺水了。

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我们经常会在新闻里看到手拉手救人，结果导致多人溺亡的悲剧。

真的不建议用这样的方式救人。

今年三月份，一对情侣发生争吵，男子不慎跌落河中，同伴去救也落入水中。

五名路过的大学生见状，手拉手组成人梯，去搭救溺水者。但是在施救过程中，站在人梯最前方的两名大学生一不小心就跟着跌进了水里。

附近的群众也争相加入救援，在众人的努力下，最先落水的两名男子相继被救上来。

两名去救人的大学生却不幸身亡……

年轻力壮的小伙子尚且容易救人失败而累及自身安危，更何况力量远远不够的孩子。

对于孩子而言，发现有人落水，大声呼救，让附近大人来帮忙，才是最有效的帮助。

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自4月以来，教育部已发布两次预警，要求学校及老师做好防溺水教育，保护学生生命安全。

但是保护孩子，需要学校、家长和社会的共同努力。

尤其是暑假即将来临，离开校园的孩子更自由了。爱玩的天性，让他们对水充满好奇心。

此时，更需要家长的教育和监护。

生命可贵，警钟长鸣。家长一定要看护好孩子。

孩子的生命只有一次，在安全问题上，我们谁也输不起。

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