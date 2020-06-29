宝宝玩具又多又杂？学会这几招，你也是收纳“王者”

相信每个有娃的家庭都会遇到一个头秃的问题：给宝宝收拾玩具！有娃后，家里各个地方就可以看到各种玩具，沙发上惊现一个摇铃，餐椅里突现一块积木，客厅完全被玩具淹没……当你拖着疲惫的身体好不容易收拾完，熊孩子几分钟就可以破坏，真真是好崩溃，有木有！

别捉急，今天就教你几招，让你成为收纳“王者”！

学会分类收纳

如果你能懂得分类收纳各种玩具，那么不仅收拾起来很快，而且找出玩也很方便~

1.乐高玩具

像乐高玩具、积木等经常被孩子丢得满屋子都是，一不小心几个零件就会“不翼而飞”。对于此类玩具，可以买一个收纳箱，贴标签分类收纳。

2.毛绒玩具

毛绒玩具不但很大，而且易落灰，大家可以买一个网兜或布艺收纳箱装起来。如果是大件毛绒玩具们可以放在专门的收纳篓中。孩子想玩时，可以铺上干净的地毯玩，之后，全部倒进网兜或收纳箱就行了。

3.绘本

买一个展示型的儿童书架，把所有绘本放到上面，让孩子一眼就能看到封面。还可以在书架旁放一套小桌椅，或者铺一个地毯，阅读角就出来啦~

4.小汽车

家中有男孩子，玩具汽车肯定少不了。如果玩具汽车较多，可以买一个玩具车“展示厅”，把玩具车整整齐齐排列安置好。不但美观，而且又能避免到处都是小汽车的杂乱状况。

教孩子自己收纳

收纳玩具这件事，如果只有家长在做，那是远远不够的！前一秒你还在收拾，下一秒孩子又把玩具扔得到处都是。因此，想要彻底解决问题，也要让孩子参与到收拾玩具的行动中来。

父母可以将收纳盒内标记好区域，例如用不同颜色的笔，告诉孩子红色是放车子的地方，蓝色是放小飞机的地方，黄色是放娃娃的地方等等，这样孩子会自己将玩具整理好的。你可以告诉孩子，这个收纳盒就是玩具的家，他们玩累了需要回家休息的，这样孩子会更加愿意“整理”玩具的，放他们“回家”休息。

你还可以通过奖励的方式鼓励孩子收拾玩具，告诉孩子，如果他在每次玩好玩具之后都将玩具收起来的话，就奖励他一朵小红花或者卡贴。如果收拾玩具的次数连续累计超过一周，就奖励他们一个新的玩具或者美味的食物，这样孩子会增加整理玩具的积极性，以后会更加主动的收拾东西

这里提醒大家，好习惯要让孩子慢慢养成，千万不要急躁，作为家长，还要当好孩子榜样，看完书之后摆放好书籍，将家里收拾的干净整洁，这样孩子看着父母的做法，他们也会将自己的玩具整理收拾好的~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)