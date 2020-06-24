小孩子的零食也可以很健康！手把手教你挑

对宝宝而言，6-24个月是宝宝从被动喂养慢慢过渡到自主进食的重要时期，也是发育的关键期，因此非常重要。

相信在这个时期，大家都会给宝宝合理添加辅食，但是你知道吗？你还要给宝宝选对零食！

yes，你没看错，小孩子也可以吃零食，零食也可以很健康，接下来就手把手教你挑零食：

0-1岁：容易吞咽，方便消化

七八个月大的宝宝大多已经长牙，咀嚼和吞咽能力有所提升，大家可以试着给他吃一些易吞咽、易消化的小零食。

好评零食

（1）饼干和磨牙棒

饼干和磨牙棒都比较硬，宝宝啃咬过程中，不仅可以有效缓解萌牙的不适感，还能促进咀嚼能力的提升。

（2）水果

水果中含有大量维生素，对宝宝生长发育很有帮助。不过，这个年龄段的宝宝咀嚼能力还没有发育成熟，最切成小块磨成泥给宝宝吃，方便他吞咽，以免引发意外。

差评零食

（1）油腻食品

如腊肠、油条等食品，十分油腻且不容易消化，宝宝吃了后很容易消化不良。

（2）小粒食品

瓜子、花生等小粒食品口感较硬，对于这个月年的宝宝来说不易咀嚼。如果这类食品被吸进气管，还可能导致窒息危险！

1-3岁：促进身体、智力发育

宝宝一岁后，咀嚼能力越来越强，2岁后的饮食已经能慢慢接近大人。

好评零食

（1）乳制品

除了日常饮用的配方奶，大家还可以给宝宝吃一些乳制品，比如酸奶、奶酪等。乳制品不但富含蛋白质和多种维生素，还含有大量钙、镁等矿物质元素，有助于宝宝牙齿和骨骼生长。

（2）坚果

核桃、花生等坚果中含有大量不饱和脂肪酸，有利于宝宝的大脑发育。因此，这个年龄段的宝宝可以适当吃一些坚果类零食。请注意，一两岁的宝宝还不能将一整颗坚果嚼烂，最好将坚果弄碎后再给他吃。

差评零食

（1）蜜饯、果冻等不易吞咽的零食

通常而言，宝宝三岁后方能吃这类零食。对于小宝宝来说，果冻、蜜饯这类零食，不仅不容易嚼烂，而且容易整块吸入食道或气管中，有可能会导致窒息危及生命。

（2）辛辣刺激的零食

这类零食中添加了很多人工添加剂，不利于宝宝的身体健康，而且会刺激肠胃，引发消化不良。

给孩子吃零食的注意事项

既然可以吃零食，那么就可以肆无忌惮地给孩子吃了吗？这当然不对，万事过了那条线，就会超出控制。所以说吃零食也要注意以下几点。

1.时间：不要离正餐太近，最好安排在两餐的中间，作为能量或者营养补充。

2.数量：零食不要准备太多，千万不要超过正餐。而且吃零食要在孩子饿的情况下，不要强行要孩子食用。

3.方法：不要把零食作为奖励，因为如果总拿零食安慰孩子，孩子就会过分依赖。

4.玩耍：孩子玩耍的时候，不要给他吃零食，他会不小心呛到或者噎到自己。

5.口渴：孩子渴的时候，不要给他喝饮料，多喝些白开水，此外适当喝一点纯果汁也是可以的。

6.卫生：吃之前和之后，都要洗手。并且在吃零食后，要及时漱口，避免龋齿等口腔问题。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)