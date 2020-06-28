胸椎骨折丨完全截瘫！如此危险，却还有家长带孩子玩

相信不少爸爸妈妈带孩子出去玩的时候，会选择一些游乐场所，其中蹦床、海绵池会成为大家的首选。而之所以选择蹦床、海绵池这类游乐设施，是因为大家认为这类地方有弹性，孩子在里面玩耍不会出现安全事故。但事实上，这类设施安全性没有想象中那么高，甚至存在很多危险。

男子倒入海绵池，胸椎摔骨折

最近，太原的韩先生一家到蹦床公园玩耍时，韩先生不慎摔伤住进了医院。从监控中可以看到，韩先生背对着海绵池从一米多高的台子上倒入海绵池，久久没能爬起来，看起来背部很痛的样子。工作人员发现这一情况后，赶紧跑了过去。

据韩先生表示，当时工作人员让他在原地休息一下，然后就挪到了海绵池边，等痛感缓和后便与家人离开了。然而到了晚上，韩先生发现背疼的厉害，赶紧去医院检查。结果发现是胸椎骨折，需要住院10天治疗。

对于此次意外，蹦床主题公园的负责人表示，出事后他们第一时间向保险公司报案了，目前还在调查处理中。等到保险赔偿后他们也会额外给予一些补偿，以帮助韩先生解决医疗费用。

庆幸的是，韩先生只是骨折，并且商家愿意承担责任，而下面的姑娘就没那么好运了。

女孩玩“人体炸弹”，致全身瘫痪

5月28日晚上6点左右，琪琪和男友、表哥一起到蹦床馆玩，这家有个项目叫做“人体炸弹”：玩法就是一人躺在气垫的一端，然后另一人从高处跳到气垫的另一端上，这样前者就会被弹飞落入海洋池里。

然而令人恐惧的一幕出现了，琪琪被弹起后，竟然头朝下栽进了海洋池里，当场动弹不得。对于琪琪的不寻常情况，现在工作人员没放在心上，依旧站旁边观察，好在表哥觉察出了不对劲，飞奔过来进行救护。

据了解琪琪当时就发现胸部以下没了知觉，去医院后初步诊断是“完全性截瘫”，这就表示琪琪除了头部有意识，其他部位都失去了感觉，有可能终身瘫痪，即便是能治好也需要很长一段时间。

更重要的商家还不愿承担责任，一直坚称“别人也是这么玩的”。

想玩蹦床，请做好以下准备

蹦床的娱乐性很强，不少孩子也很喜欢玩，但如果没有做好保护，那么就会有很多安全隐患。所以如果决定给孩子玩蹦床，那么一定要做好以下准备。

1.检查一下蹦床是否有完整的减震设施，看看钩子、弹簧、架子是否固定好，坚硬的部分有没有做好软包。

2.要确保周围要有保护网，如果没有那么就不能给孩子玩；玩耍的时候禁止孩子攀爬防护网和护栏。

3.进去玩耍前，要取下孩子身上的配饰，比如头环、手链等等；在家的时候最好能把指甲修剪一下，以防抓伤自己和他人。

4.禁止携带易碎品、棍棒、尖锐物及类似物品带进蹦床内；不要往里或者往外投掷物品。

5.玩耍之前最好能给孩子热热身，蹦跳的过程中要注意自身安全，不要跳太高，也不要表演危险的动作。

6.孩子玩耍的时候，爸爸妈妈们一定要在蹦床周围，以防孩子下蹦床后走丢，出现危险时也可以及时帮助。

孩子在成长过程中，威胁和隐患无处不在，所以爸爸妈妈们一定要注意好安全，尤其是玩乐的时候，一定要做孩子的保护伞，不忽视身边的危险！

希望每一个孩子，都能平安长大。

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