脐带血检测竟可预测孩子心理发展情况，你信吗？

根据最新的科学发现，出生时坏胆固醇和某种脂肪含量高的婴儿在儿童时期可能面临更高的社会和心理问题风险。

在一项涉及1369名从出生到5岁儿童的研究中，心理学家发现，在出生时进行的标准血液测试结果可以预测5年后教师如何对这些儿童的情绪调节、自我意识和人际行为进行评分。研究结果发表在心理科学协会的期刊《心理科学》上。

坏胆固醇和某种脂肪含量高的婴儿在儿童期的心理评分低

丹佛大学的研究人员Erika M.Manczak和斯坦福大学的研究人员Ian Gotlib对研究婴儿血脂谱的长期影响特别感兴趣——这是一种测量血液中胆固醇和甘油三酯含量的方法。甘油三酯是高含量的脂肪，可增加中风和心脏病的风险。

Manczak和Gotlib使用了一项正在进行的研究的数据，该研究涉及2007年3月至2010年12月在英国布拉德福德镇出生的儿童。他们研究了1369名从出生到5岁儿童的数据。这些婴儿是由不同种族背景的妇女所生。

当孩子们三岁时，宝妈们被要求给孩子的健康状况打分。当孩子4-5岁时，他们的老师对每个孩子的心理发展进行评估，包括自信、情绪控制和人际关系。要求老师对每个孩子进行以下分类，达到或超过预期的发展水平。

Manczak和Gotlib发现，脐血中高密度脂蛋白(HDL)含量高的新生儿，由于能清除动脉壁的脂肪而被称为“好胆固醇”，以后他们的老师对其心理发展的评价更高。相比之下，脐带血中甘油三酯和极低密度脂蛋白(即坏胆固醇)含量高的新生儿，在社交和情绪发展方面更容易受到老师的低评价。不同种族和性别上结果是一致的。

脂质可能是导致心理问题的新机制

Manczak和Gotlib承认他们的发现是相关性，并没有最终证明脐血中的脂质随着时间的推移会导致心理问题。但他们说，这一结果确实引入了一种可能性，即在试图了解导致心理健康问题的原因时，脂质可能是一种需要考虑的新机制。

Manczak表示“如果这一点在其他研究中得到复制，这将表明，出生时的血脂水平可能在确定儿童日后可能面临更高的心理问题风险方面发挥作用，从而使医疗保健提供者能够及早干预。它还介绍了一种可能性，即在试图了解导致心理健康问题的原因时，脂类可能是一种需要考虑的新机制。”

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