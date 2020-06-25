疫情下，美众多儿童错过麻疹疫苗注射

一年前，美国的麻疹病例数是1992年以来最高的，共报告1249例。其中，89%的麻疹患者未接种疫苗或接种情况不明。现在，随着冠状病毒大流行间接导致麻疹疫苗接种量下降，人们对该国再次爆发麻疹的担忧隐现。

美国疾病控制预防中心(CDC)的一份报告显示，由于越来越多的美国人不看医生，今年上半年美国儿童的常规疫苗接种量下降。

CDC分析了来自密歇根州的疫苗接种数据，为了防止冠状病毒传播，该数据是在家里进行采集的。共有9539名幼儿参加了这项研究。研究人员研究了1个月、3个月、5个月、7个月、16个月、19个月和24个月婴幼儿的疫苗接种情况。

疫苗接种覆盖率下降

报告显示，仅在密歇根州，由于冠状病毒大流行，儿童接种疫苗的数量减少了22%。疾控中心发现，婴儿和幼儿接种疫苗的年龄不一，除了乙型肝炎，因为它是在医院出生时接种的。

在5个月大的儿童中，所有推荐疫苗的最新状态从2016年至2019年期间的三分之二下降到2020年5月的不到一半。对于16个月大的儿童，疫苗接种率也有所下降，含麻疹疫苗接种率从2019年5月的76.1%下降到2020年5月的70.9%。

专家忧心麻疹疫情再爆发

卫生专家担心，如果麻疹疫苗接种率继续下降，该国可能会再次爆发麻疹。

“正在进行的COVID-19大流行提醒人们接种疫苗的重要性。疾病预防控制中心在其报告中说，已确定的常规儿科疫苗订购和剂量下降，可能表明美国儿童及其社区面临着疫苗可预防疾病暴发的风险增加。”。

2019年，美国出现1992年以来的最高病例数，超过73%的病例与纽约的疫情有关。大多数病例发生在未接种麻疹疫苗的人群中。

CDC的最新报告发布之前，卫生专家就麻疹可能再次流行发出警告。这份报告所依据的数据显示，不仅在美国，而且在全球范围内，儿童接种疫苗的下降趋势正在显现。

多项措施确保儿童补种疫苗

在冠状病毒大流行期间，许多医生已经转向远程医疗，为病人提供在线咨询。然而，一些治疗程序，如疫苗接种，仍然需要面对面进行。

“随着国家继续努力减少SARS-CoV-2的传播，基本卫生服务可能会中断，包括门诊部。”报告写道：“许多医疗机构的办公室已经尽可能过渡到远程医疗，以提供医疗家庭的连续护理。”。

CDC建议医疗保健提供者可以使用他们的电子健康记录和免疫信息系统与家庭合作。这样，他们就可以安排当面预约，确定漏针的孩子，并向家长保证广泛而严格的感染控制措施已经到位。

“维持免疫服务的策略包括：专门设立诊所、房间或建筑物;在任何时候减少现场病人人数;关闭候诊室或登记区，让病人通过电话登记，并在停车场的车辆上接种疫苗。”疾控中心补充道。

需要采取严格的措施来确保儿童迅速赶上错过疫苗注射，特别是麻疹疫苗。CDC，包括密歇根州政府，正在与当地卫生局和疫苗供应商合作，监测患者疫苗接种覆盖率，以防止其他传染病爆发。

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