幼狮被打断腿供游客合影，普京暴怒下令彻查

据英国《每日邮报》报道，近日，俄罗斯发生一起令人震惊的恶性虐待动物案。有不法分子抓住一只小狮子，为防止小狮子逃跑，竟故意把其腿打断，以便和游客合影。俄罗斯总统普京得知此事后非常生气，命令有关部门对不法分子展开刑事调查。

小狮子被打断腿，被迫与游客合影赚钱

据了解，这只可怜的小狮子名叫辛巴。去年夏天，刚出生没多久的辛巴被偷猎者从母狮身边偷走，被迫在沙滩上和游客合影赚钱。由于调皮的辛巴经常到处乱跑，狠毒的不法分子竟故意打断了辛巴的腿。

据当地媒体报道称，辛巴的腿被打断后，经常遭到折磨和毒打，健康状况迅速变差。它不仅脊柱受伤严重，还有肠阻塞、褥疮和后腿肌肉萎缩，处于病危状态。

最后，辛巴被丢弃在俄罗斯达吉斯坦地区的一个又冷又脏的谷仓里。救援人员找到辛巴时，它一边舔着爪子，一边清除着身上的冰霜。救援人员表示，辛巴身上的冰霜是有人故意往其身上泼水所致。随后，救援人员把辛巴送到兽医那急救。

小狮子得救但留下终身残疾，普京下令严查

兽医专家达拉克表示，辛巴遭到了人类的虐待，承受了极大的痛苦。他这样说道：“狠毒的摄影师打断它的骨头，目的是不让它逃跑，让其乖乖和游客拍照。”随后，达拉克给辛巴做了手术。术后辛巴在专家的帮助下慢慢可以抬起后腿，尝试着开始走了。尽管辛巴脱离了生命危险，但却留下了终身残疾。

新冠疫情封锁期间，俄罗斯总统普京和生态专家开了一次视频会议。在这次会议上，达拉克向与会者介绍了辛巴的情况，他告诉普京，这起虐待动物案至今没有任何部门介入调查。得知此事后，普京立即下令执法部门采取行动，严查这些虐待动物的犯罪分子和同伙。

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