三伏天该怎么给娃喝水？99%的妈妈都不知道

一年之中最热的三伏天已经悄然而至，骄阳似火，一开门即是滚滚热浪，大人都受不了，更何况是身体较弱的小宝宝呢？

如何让大人小孩安稳度过三伏天？其实方法很简单，就是多喝水！大人喝水不难，但对于宝宝们来说，喝水可是有技巧有讲究的，具体我们一起来看看：

1.母乳喂养也应时常喂水

小于4个月且是母乳喂养的宝宝，只要妈妈多喝水，餐后多喝汤，适当多吃新鲜的瓜果蔬菜，母乳中水分充足，宝宝出汗不多，那么就无需额外喝水了。dav如果宝宝出汗较多，妈妈又母乳不足，就需要给他额外补水了。

宝宝是奶粉喂养或混合喂养，月龄在4-6个月时应在两顿奶之间适当喝点水。即使是纯母乳喂养，宝宝6个月后，也应在两餐之间适当补充水分。宝宝适当喝水有利于身体健康，也有助于将来成功断奶。

此外，宝宝身体出现某些病理现象时，如大量出汗、拉肚子、发高烧、天气炎热时，容易发生脱水现象，应及时喝温开水，补充水分。

2.让宝宝多喝白开水

对于孩子来说，三伏天最好的饮品就是凉白开，白开水进入人体后，很快就能被胃部吸收利用，参与到血液循环中来，发挥新陈代谢的作用。另外，白开水还具有清洁体内环境、调节体温的作用。宝宝起床后喝点白开水，不但能补充夜间丢失的水分，还能清洁肠道排出废物，唤醒消化功能。

如果宝宝不肯喝白开水，可以在水里添加一些山楂片、柠檬片等天然配料调味，这样会有淡淡的水果味，宝宝更乐于接受。

凉白开，应是开水煮沸后自然变凉的新鲜白开水。这样的白开水具有特异的生物活性，能穿透细胞膜进入细胞内，利用率更高。

建议宝宝经常玩耍或休息的区域放一杯水，让他能随时喝到水，这样有利于养成喝水的习惯。

3.还可以喝点粥

夏天气温很高，除了要喝水，还可以给孩子喝点粥，这类流质食物不但非常适合肠胃吸收，还能有效补水，避免发生脱水。

山药小米粥、瓜丸子汤等粥品具有健脾利湿、清热解毒的作用，非常适合给孩子食用。

4.运动后不要大量喝水

人在运动后，呼吸加快，咽喉干燥，感觉口干，十分想喝水，但如果此时大量饮水，会加重心脏负担，不利于身体健康。所以孩子运动后，不要让他喝水喝得太猛。还有，宝宝运动后不要喝冷饮，喝太多的冷饮会导致身体内冷外热，对身体健康也是不利的。宝宝运动过后，应让他和凉白开，并且要少量多次饮用。

tips：三伏天宝宝饮食指导

除了饮水上有讲究，夏天还要特别注意宝宝的饮食。只有把脾胃养好，宝宝才能更好地吸收营养。

√ 及时去火，多多喝水

苦瓜、番茄等性凉、清暑的蔬菜水果有去火效果，可以适当地宝宝吃一些。另外，大家要经常提醒宝宝多喝水。

√ 适当吃酸，健胃消食

大家在夏天的时候可以给宝宝吃一些酸性食物来提升食欲，起到健胃消食的作用。

√ 少吃冷饮，防止中暑

冷饮能够解暑，但宝宝脾胃娇嫩，大家不要让他多吃。

√ 减少食量，避免积食

夏天吃得少是正常现象，大家不要强迫宝宝按以前食量进食，以免影响消化功能，引起腹泻或积食。

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