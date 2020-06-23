人渣！禽兽！贵州7岁留守女童染性病，居然是被亲爷爷长期性侵！

6月15日，重庆西南医院皮肤科医生陈奇权爆料称，在其科室就诊的一名7岁女童，被诊断患有尖锐湿疣，疑长期遭爷爷性侵。

7岁留守女孩，居然被亲爷爷长期性侵

据女孩的妈妈介绍，自己因长期遭受丈夫家暴，已经和丈夫离婚了。离婚之后，两人均在外面打工，孩子则长期留守老家由爷爷奶奶看管。

6月初，女儿因多次反映自己有“肚子痛、痒”等症状。妈妈便要求爷爷把女儿送到重庆，自己也随即赶到重庆陪女儿。

到了重庆的第二天，爷爷就回了老家。剩下妈妈一个人带着女儿住宾馆，四处求医。期间，妈妈在给孩子洗澡时，惊讶地发现女儿的外阴和肛周长满了小疙瘩，于是几经周折来到了陈医生所在的皮肤医院看病。

据陈医生介绍，科室同事在接诊患儿后发现，发现症状为非常典型的尖锐湿疣，而这个病的主要感染途径就是性传播。对于未成年人来说，往往又和性侵害有关。

医生询问病情的时候，女孩紧张得全身发抖，怎么也不开口。后来在妈妈的不断追问下，女孩才说出实情。

原来奶奶每天晚上只搂着弟弟睡觉，所以她就被爷爷带着一起睡觉。但每天晚上，爷爷都让她脱掉裤子……

虽然得知女儿疑似受到侵害后，女孩妈妈第一时间选择了报警，嫌疑人也被采取强制措施，但这件事依然在网上激起了群愤！

常言道：“虎毒不食子”。

现在，我们先把孩子父母没有尽到监管责任放到一边，就单单想问一下这个禽兽爷爷：都多大年纪了，怎么还怎么为老不尊？面对这么小的孩子，自己的亲孙女，是怎么下得去手的？？！！

说实话，近年来关于留守儿童的问题也是层出不穷。可因亲爷爷性侵导致儿童致病的恶性事件，还真是闻所未闻，令人发指！如此丧心病狂的人，纵使千刀万剐也难以平息大家的愤怒。

儿童性侵高发，为何屡禁不绝？

不过，让人深觉可悲的是，每次看到此类新闻事件，大家总是呼吁法律严惩作恶歹人，多提高儿童的警惕意识。

尽管这种呼吁很有必要，然而事实上法律作为滞后性策略，只会对结果的接受度进行公开化调整和警示作用，并不能从根源上制止性侵儿童的行为，也不能起到防范作用。

而且孩子因为心智不成熟，自身防护措施很难做到位，也是导致性侵高发的因素之一。

说到底，性侵儿童事件之所以频频被爆出，很大程度上还是家庭和学校看护不到位，监护意识薄弱、甚至漠视或无视所导致的。

为什么留守儿童，更是性侵的高发群体？

留守儿童，不仅缺乏父母物理空间上的陪伴，更缺乏亲子间真实情感的温暖。生理上的父母缺位，心理上的关爱匮乏，让性侵、伤害、意外等更是高发。

不过留守儿童之所以成为性侵高发群体，还是离不开以下几种原因：

一.留守儿童是弱势群体

不管从心智防范思想上，还是从体力上，留守儿童都是十分弱小的群体。当面对成人惯犯时，基本都处于绝对劣势地位。

二.性别防范意识不够

大多数留守儿童，都是跟着爷爷奶奶或外公外婆生活。

而在老人的眼中，孩子是没有性别意识的，他们不会对孩子进行性教育，更不会告诉他们，身上哪些部位是不能被碰触的。

三.性教育和性知识匮乏

之所以出现熟人性侵儿童的现象，除了因为家长对于性侵边界的模糊性之外，所谓的“面子”和“羞耻感”也助长了这股风气。

虽然我们相信大多数熟人都很善良，但大千世界总少不了几个极品败类。

四.大人拥有绝对的权威性

在旧家庭遗留的意识形态中，大人具有绝对的权威性，对孩子也具有一切的掌控权。

正因为如此，熟人也会借助权威压制、洗脑、体罚或利益置换等方式作案，让孩子被侵犯了也不敢出声。

很多人都以为，性侵儿童的几乎都是陌生人作案多，其实不然。

据《2016年儿童性侵案件统计以及儿童防性侵教育调查报告》数据显示：在2016全年媒体公开曝光的性侵儿童（14岁以下）案例有433起。而在这433起的儿童性侵案件中，熟人作案居然占到7成。

万万没想到，朝夕相处的熟人更容易对孩子下手？？！！！

当然，这个比例只局限在公开的案例中，并不包括那些没公开或没被提及的关系案件。毫无疑问，从被性侵的孩子性别来看，女童的比例也是远远高于男童。

那么，女孩子的家庭 到底该如何保护她们的安全呢？

其实很简单，除了家长要时刻做好监护之外，还要教孩子学会如何自我保护，隐私部位坚决不给别人碰，对于自己不喜欢的感觉，就要完全拒绝！

总有妈妈问：全职带娃没收入怎么办？要不要把娃留老家，自己出去赚钱？

相信看完这篇文章，你一定会知道答案。

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