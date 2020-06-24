端午节到啦！粽子怎么吃，能避免宝宝消化不良？

明天就是端午节了，在这里育姐先祝各位端午快乐~~~说到端午节，那么就一定要吃粽子咯~粽子虽然很好吃，但千万不要贪嘴哈~尤其是对于肠胃发育还不完善的孩子们来说，粽子可得悠着点吃，否则很容易发生消化不良。下面，我们就来看看给孩子吃粽子的正确姿势：

宝宝多大能吃粽子？

宝宝一岁后，就可以吃几口粽子尝尝鲜，但千万不能多吃，三岁后可以适量吃一些，六岁后可以跟大人一样吃整个粽子。

要知道，粽子是由糯米制成的，它比大米更难消化。而宝宝在一岁之前，身体器官还没有发育成熟，消化功能不完全，粽子吃多了容易发生消化不良，因此要尽量少吃。如果宝宝很馋，吃几口也是可以的。另外要注意，粽子口味应选择清淡的，毕竟宝宝年纪小，不宜吃重口味食物。

哪些孩子不能吃粽子？

1.糖尿病患儿不要多吃粽子，即使要吃，也应选择不加糖的白粽子。

2.消化功能不佳，有积食、腹泻等症状的孩子不建议吃粽子。

3.不满一岁的宝宝不要吃。

4.宝宝空腹情况下，不能吃粽子。

给宝宝吃粽子，这些必须要注意

给宝宝吃粽子，大家要注意以下几点：

1.睡前不要吃粽子

尽管一日三餐都可以吃粽子，但最好不要在睡前吃。因为食物从胃到肠的消化过程中，至少需要停留6个小时。而糯米本来就不易消化，睡前吃粽子会使糯米在胃中停留更长时间。糯米在胃中停留一晚，不易消化，还有可能会导致胃溃疡或慢性胃病发作。

2.不要空腹吃粽子

晨起后，肠胃功能还没有完全“苏醒”过来，蠕动速度比白天慢。如果空腹吃粽子，会使糯米停留在胃中，不利于肠胃健康。建议吃粽子的最佳时间应选在两餐之间。

3.粽子口味要清淡

给宝宝吃口味单一、清淡、不太油腻的粽子。比如豆沙、绿豆等植物原料制成的粽子就很不错，既能补充纤维质，又能加快肠胃蠕动促进消化。

4.粽子要加热后再吃

粽子一定要趁热吃！如果粽子里添加了蛋黄、肉类、油脂，就更不能冷吃了。有些品质不好的糯米在变冷后会发硬，而五谷杂粮制成的粽子在变冷后会出现明显的回生现象，家长务必要注意~

5.粽子不宜多吃

粽子算是主食，但不能将粽子当成唯一的食物，特别是对于宝宝来说，一定要控制好食量。对于小孩子来说，吃一点粽子解解馋就可以啦，不能多吃哦~粽子本来就很难消化，而宝宝的消化功能较差，吃多了就更容易消化不良。

6.要小心返青粽叶

大家在购买粽子时，要小心返青粽叶。如果粽叶表面鲜亮、颜色呈青绿色，这有可能是返青粽叶。原色粽叶会散发一股淡淡的清香，经过蒸煮后颜色通常会发黄发暗。而返青粽叶闻起来不怎么香，还有一股淡淡的硫磺味。

宝宝吃粽子，如何避免消化不良？

想要避免消化不良，方法其实很简单：

1.加白萝卜

对于脾胃功能较差、容易发生消化不良的孩子而言，吃粽子时搭配一些白萝卜就很棒，能去积食、促消化。

2.和山楂一起吃

吃粽子的同时吃一点山楂，可以有效减轻油腻感，舒缓饱腹感。而且，山楂具有很好的消脂作用，妈妈们也可以多吃些哦~

粽子吃多了，孩子不舒服怎么办？

1.吃苹果泥

苹果中含有有机碱、鞣酸等物质，这些物质具有收敛功效；含有的果胶能够吸收毒素；含有的纤维素能够加快肠道蠕动速度，促进消化。

做法：将苹果对半切开，去核后放入蒸笼蒸10分钟，取出后用勺子挖出果肉，捣烂后即可给宝宝食用。

2.按摩腹部300次

以肚脐眼为圆心，用手掌或或者并拢四肢，沿顺时针方向在宝宝肚子上转圈按摩。

TIPS：端午节，宝宝能吃咸鸭蛋吗？

除了粽子，咸鸭蛋也是端午节的标配哇，那么宝宝能吃吗？

营养师建议，宝宝不满一岁不要吃咸鸭蛋，一岁以上宝宝最多吃一个或者只吃鸭蛋黄，而过敏宝宝、患肾病需要低盐饮食的宝宝、需要禁食蛋类的宝宝，都不能吃咸鸭蛋。

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