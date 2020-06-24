吃茄子也会过敏！宝妈快来看

茄子过敏是罕见的，但也是可能发生的。茄子是茄科植物家族的一员。虽然它被广泛认为是一种蔬菜，但实际上也是一种水果。

茄子过敏的症状与其他食物过敏的症状相似。 大多数食物过敏在童年时期发生，但它们也可能在晚年出现。 高达6%的儿童和4%的成年人至少有一种食物过敏。 即使你之前没有出现过过敏症状，也可能对茄子过敏。

茄子过敏的症状

茄子过敏的症状通常与其他食物过敏症状相似。症状包括：麻疹，嘴唇、舌头或喉咙发痒、咳嗽、胃痛或痉挛、呕吐、腹泻。在大多数情况下，茄子过敏的人在摄取的几分钟内就会出现症状。有时，在出现明显症状之前可能会经过几个小时。

在严重的情况下，茄子过敏可能导致急性过敏反应。这是一种可能危及生命的过敏反应。过敏症的症状包括：呼吸急促、喘息、呼吸困难、喉咙肿胀、吞咽困难、面部肿胀、头晕(眩晕)、休克、恶心、呕吐等。

对茄子过敏怎么办？

通常可以使用非处方抗组胺药治疗轻微的过敏反应，例如苯海拉明。如果这是第一次吃茄子后出现症状，请去看医生。他们可以进行血液检查以确认过敏，并提供如何以后处理的指导。

如果出现急性过敏症状，请寻求紧急医疗护理。在大多数过敏反应的情况下，症状在暴露于过敏原的几分钟内就会发展。如果不及时治疗，过敏反应可能危及生命。

应避免的食物

如果医生确认茄子过敏，应该从饮食中去除所有过敏原的痕迹，以免引起过敏反应。茄子过敏的人也应避免接触其他茄科植物，它们也可能引发过敏反应。茄属植物包括：番茄、土豆、辣椒、红辣椒调味料、辣椒粉、枸杞等。

水杨酸盐，一种在茄子中发现的天然化学物质，也可能是一个问题。它也可以在以下水果和蔬菜中找到：苹果、牛油果、蓝莓、山莓、葡萄、葡萄柚、梅干、菜花、黄瓜、蘑菇、菠菜、南瓜、西兰花。对于某些人来说，这些食物可能会引起类似的过敏反应。

最后再次提醒大家，购买食物时注意查看食品标签。外出就餐时，请务必确认订购的任何物品不含任何潜在或确认的过敏原，以确保它是安全的。

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