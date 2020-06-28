喝碳酸水会导致蛀牙？真相可能跟你想的不一样

关于碳酸水，大家了解多少呢？有些人声称，碳酸化会增加骨骼中的钙流失，导致蛀牙和肠易激综合症(IBS)，而且即使没有普通汽水中所含的卡路里、糖和味道，也会使体重增加。这些说法是真的吗？一起来围观吧。

碳酸水会增加骨骼中的钙流失吗?

答案是：不会。2006年一项涉及2500人的研究确定了可乐和其他碳酸饮料对骨密度的影响。虽然研究人员发现可乐饮料与女性骨密度低有关，但其他碳酸饮料似乎没有同样的效果。这是因为可乐饮料中含有磷，而磷会增加人体通过肾脏流失的钙。

碳酸水会导致蛀牙吗?

只要是纯碳酸水，不添加柠檬酸或糖，那么答案是否定的。然而，如果你研究了苏打水水和其他含添加成分的碳酸饮料，风险因素就会大大增加。2009年的一份案例报告指出，这些饮料中的酸和糖具有酸化和致癌的潜力，并可能导致珐琅质的腐蚀。

碳酸化过程只是向普通水中添加加压的二氧化碳气体——不添加酸、糖和盐。添加这些成分会增加患蛀牙的风险。

碳酸水会引起肠易激综合症吗?

虽然它不会引起IBS，但饮用碳酸水可能会导致胀气。如果你或孩子对碳酸饮料很敏感，会导致IBS的爆发。底线是：如果有胃病，喝过碳酸水后会感到不适，那么最好还是戒掉。

碳酸水会让人变胖吗?

虽然纯碳酸水比苏打水、果汁或甜茶等含糖饮料更好，但一项2017年的小型研究显示，纯碳酸水会使男性体内一种名为胃饥饿素的激素增加。从本质上讲，当胃饥饿素水平很高时，你会感觉更饿，可能会吃得更多，这会导致体重增加。

同样重要的是，并不是所有的碳酸水都是一样的。虽然碳酸水只是水加空气，但有些瓶装苏打水添加的增味剂含有钠、天然和人工酸、香料、甜味剂和其他添加剂。

所有这些都可能含有隐藏的卡路里和额外的钠。此外，研究表明，这些添加剂会导致蛀牙和体重增加，所以要仔细阅读标签。

如何保持健康?

要认真查看成分表，留意钠和糖等食品添加剂，以免对牙齿和身体造成负面影响。此外，提醒大家注意常见碳酸水的区别:

* 苏打水含钠，但天然的气泡水不含钠。

* 非原味的苏打水可能加入了柠檬酸或天然甜味剂，以及咖啡因和钠。

* 想要喝点有味道的水，可以尝试将新鲜水果、香草、柑橘或黄瓜混合到普通的碳酸水中，以改变味道。

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