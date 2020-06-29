强暴雨来袭，你知道该如何保护孩子吗？

6月以来，不少地区强降雨不断，多省份甚至频繁黄色/红色预警。暴雨天气不仅影响出行，还可能导致洪涝灾害，如果没有做好相应的保护措施，那么很可能出现危险，尤其是孩子们很容易出现被冲走、溺水等情况。所以在暴雨期间，妈妈们一定要保护好孩子。

暴雨来临，我们该怎么办？

由于天气预报的存在，暴雨也可以被预测到，所以当接到黄色或者红色预警的时候，要提前做好准备，尤其是身处山区、农村区域的家庭：

1.避免去低洼地带、山体易滑坡区域活动，每年都要对房屋前后进行检查，留心附近地质变化，看看是否可能有危险迹象。不过这条主要针对的是山区、农村等区域，城市内山石较少，并且相关单位也会提前做好检查，排除隐患。

2.要熟悉周围的环境，并且提前准备好防水、排水的工具，比如编织袋、砂石、抽水泵等等。同时也要注意收听当地气象防汛部门的预报，尤其是人员密集的地方，要提前转移到安全区域。

3.当重大灾害出现的时候，要及时传递消息。然后要头脑冷静及时撤离，尤其是当洪水来临的时候，要舍得放弃身外之物，及时撤离到安全区域。

4.暴雨、洪水的时候，要注意远离电线杆、电器设备，以防触电；此外雷雨天气最好能关闭手机。

5.当碰到溺水者的时候，要及时进行人工呼吸等待紧急救护等。

你要告诉孩子这些事情！

1.汛期来临时，容易出现山体滑坡、道路坍塌、积水等情况，所以一定要提醒孩子要避开容易出现危险的区域。

2.汛期也是溺水事故的高发期，为此要告诉孩子不能去水库、河流、水库等区域游泳和嬉戏。

3.撑伞的时候记得把伞举高一些，这样可以有更好视野，安全性更高。

4.下雨天光线不好，所以要给孩子穿颜色鲜亮的衣服，选择亮色的伞、雨披等。

5.孩子比较贪玩，尤其是在《小猪佩奇》的带领下，喜欢跳水坑、泥坑。而在汛期一定要告诫孩子，不要跳水坑，因为水很可能很深，有些甚至是个缺失井盖的窨井。

6.雷雨天气也要注意防雷，远离高大建筑物外墙、独立的棚屋等等，更不可以在大树、广告牌下避雨。要教会孩子去安全的场所避雨，有条件的话可以直接去室内。

7.雷雨天气出门，要避开信号灯、空调外挂机等金属物件，同时也不要使用自行车、滑板车等有金属结构的代步工具，容易导电。

8.不要在雷雨中快速奔跑，因为快速跑步的时候容易产生静电，而这些静电还可能迎来雷击。所以碰到大雨，要让孩子及时找地方避雨，尽量避免在雨天快速奔跑。

9.不建议在打雷的时候洗澡，因为水管大多是金属材质的，很容易成为导电体。另外住在高层，要注意关闭门窗，并且还要告诫孩子雷雨的时候不要触摸窗户的金属架。

10.雷雨天往往还伴随着大风，零食的栅栏、广告牌等高处的物体很容易被吹落，所以要告诫孩子，下雨天尽量不要在广告牌下行走。

遇到突发情况，告诉孩子自救的方法

1.如果突然遇到大暴雨，那么要停止赶路，并且赶紧寻一处地势比较高的地方避雨，注意要远离水域、空旷地带。

2.找到地方避雨之后，要及时联系家长，告知自己的具体位置，以免大人担心。

3.如果确实找不到好的避雨场所，那么要和树干保持3米以上的距离，并且下蹲双腿并拢。

4.有些孩子比较贪玩，下雨天喜欢赤脚，但是这样会增加被雷击的可能。所以要督促孩子穿上胶鞋等有绝缘作用的鞋子。

除此以外，妈妈们还可以陪孩子进行一些安全演习，比如在家里用被子搭个小屋子，爸爸站旁边当大树，妈妈则可以当电线杆，准备一把伞并且播放雷雨天气的录音，然后让孩子选择避雨地点，如果孩子选对了就可以给予一些奖励，选错了则可以加强安全教育，让孩子记忆深刻。

当然除了提高孩子的自我保护意识，更重要的是家长要做好预警工作，比如提前看天气预报，知道次日有雨就不要再带孩子出门了；带孩子在外面玩突然碰到雷雨天气，要及时把孩子转移到安全区域。

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