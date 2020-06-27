惊！青少年肥胖会增加癌症几率

一项新的研究发现，在美国年轻人中，12种与肥胖有关的癌症有6种的发病率正在上升，而且在新生代中发病率急剧上升并逐步年轻化。这项发表在《柳叶刀》公共卫生杂志上的研究还调查了18种与肥胖无关的癌症的发病率，发现只有两种癌症的发病率在上升。

癌症越来越年轻化

体重超标是一种已知的致癌情况，与十几种癌症有关。在生命早期接触致癌物质可能会对癌症风险产生更重要的影响，在关键的发育时期起作用。几年前，这项研究的作者发现，美国早期大肠癌发病率的上升趋势，这一趋势在高收入国家已经观察到，并在一定程度上反映了肥胖的流行。他们进一步分析了30种癌症的年龄趋势，其中包括12种已知与肥胖有关的癌症。

在这项新的研究中，由Hyuna Sung博士领导的研究人员分析了北美癌症登记协会提供的北美癌症数据库，包含25个州30种癌症在20年间发病率数据（1995-2014年），此研究覆盖了美国67%的人口。作者说，他们是第一个系统地检查美国年轻人中与肥胖相关的癌症发病率趋势的研究机构。

12种与肥胖相关的癌症中有6种（结直肠癌、子宫体[子宫内膜]、胆囊癌、肾脏癌、多发性骨髓瘤和胰腺癌）在年轻人和相继出生的年轻人中呈逐步上升趋势。例如，千禧一代患结直肠癌、子宫体癌（子宫内膜癌）、胰腺癌和胆囊癌的风险提高了一倍。相比之下，在18种其他非肥胖相关癌症中，包括吸烟相关癌症和感染相关癌症中，除2种外，其他所有年轻出生队列中的患病率均下降或稳定。

要想办法降低发病率

“虽然年轻人患这些癌症的绝对风险很小，但这些发现对公共卫生有重要意义。”该论文的资深/相应作者、监测与健康服务研究科学副总裁、DVM博士Ahmedin Jemal说：“鉴于年轻人超重和肥胖的患病率大幅度增加，当代出生的孩子患肥胖相关癌症的风险增加，随着年轻人年龄的增长，这些癌症的未来负担可能会加重，可能阻碍或逆转过去几十年在降低癌症死亡率方面取得的进展。年轻人的癌症趋势往往是老年人未来疾病负担的一个哨兵，其中大多数癌症发生在老年人身上。”

作者说，需要医疗保健提供者和政策制定者及时制定出创新的策略，以降低肥胖相关疾病的发病率和过早死亡率。

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