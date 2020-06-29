面包这种食物真不怎么样，别给孩子多吃！

很多家长都会把面包当做孩子的早餐或者零食，那么这个看似健康的食物真的对孩子有益吗？今天我们就来说说这个问题：

面包通常是由面粉和水做成的面团制成，有很多种类，包括酵母、甜面包、苏打面包等等。尽管面包广受欢迎，但它的特点是不健康、有害、容易发胖。

必需营养素不足

与水果和蔬菜等其他食物相比，面包的基本营养素含量相对较低，营养成分可能相差很大。它的热量和碳水化合物相当高，但蛋白质、脂肪、纤维、维生素和矿物质却很低。

含有谷蛋白

像面包这样的小麦产品含有麸质，一种特殊的蛋白质，可以帮助面团发酵并赋予其弹性质地。虽然大多数人很容易消化谷蛋白，但有些人却无法忍受。例如，乳糜泻是一种自身免疫性疾病，在这种疾病中，麸质会损伤小肠内壁，损害营养吸收。有些人可能对谷蛋白过敏，谷蛋白会引起腹胀、腹泻和胃痛。对于这些人来说，应该完全避免食用小麦面包，以防止负面的副作用。

高碳水化合物

面包富含碳水化合物，一片白面包平均含有13克碳水化合物。身体将碳水化合物分解成葡萄糖，导致血糖水平升高。一些研究表明，吃高血糖指数(GI)的食物会迅速提高血糖水平的指标，从而导致饥饿感的增加和更大的暴饮暴食风险。高碳水化合物饮食也可能导致2型糖尿病和代谢综合征(一组增加心脏病风险的健康状况)。

含抗营养物质

谷物通常含有抗营养物质，这是一种阻止身体吸收某些矿物质的化合物。特别是，谷物富含植酸，植酸是一种与铁、锌、镁和钙结合的分子，阻止营养物质的吸收。虽然高纤维的全麦面包比低纤维的精制谷物如白面包更有营养，但它的抗营养物质含量也更高。

对于大多数人来说，全面健康的饮食，抗营养物质应该是无关紧要的。然而，对于纯素食者、素食主义者以及那些以谷物和豆类为主食的人来说，抗营养物质会导致严重的营养缺乏。

面包还是适量为好

面包富含碳水化合物，微量营养素含量低，其麸质和抗营养物质含量可能会给一些人带来问题。尽管如此，它往往富含额外的营养，全麦或发芽的品种可能会带来多种健康益处。适量的面包可以作为健康饮食的一部分。然而，最好选择更健康的食物，如全麦或发芽的面包，并搭配均衡的饮食，以获得最大的健康益处。

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