真假的?孕妈情绪会影响宝宝免疫力

相信大家都知道，孕妈妈的心情会影响到胎儿的发展，但是不知道具体会有什么影响。近日国外学者发现，女性怀孕期间的心理健康直接影响到孩子肠道免疫系统的发育。sdxzz

这个说法得到了研究证实

先前的研究表明，女性的精神状态与儿童哮喘和过敏症的发展之间存在联系，但这是人类首次发现起作用机制的研究。Anita Kozyrskyj小儿流行病学家，肠道微生物的主要研究者表示：“我们的研究表明，母亲在怀孕期间发生的事情，可能会影响儿童体内产生免疫球蛋白的细胞的水平和功能。”

研究人员检查了参加调查的1043对母婴的健康记录，该研究跟踪了数千名加拿大儿童的健康状况，直到他们十几岁：母亲们定期填写关于怀孕期间和怀孕后情绪的问卷，例如询问她们是否感到悲伤或不知所措。检查婴儿粪便样本中是否存在肠分泌免疫球蛋白A（sIgA），而该抗体在免疫中起着至关重要的作用。

主要作者利亚恩·康（Liane Kang）说：“这种免疫球蛋白在微生物组中对于增强环境抗原的口服耐受性确实非常重要。”她为自己的MSc进行了研究，目前正在美国大学攻读医学。

抑郁降低婴儿免疫球蛋白A水平

在妊娠中期或分娩前后持续出现抑郁症状的母亲，其孩子肠道免疫球蛋白A水平最低的几率是正常母亲的两倍。更重要的是，这些母亲的症状很轻微，没有严重到临床诊断为抑郁症的程度，也未发现与产后抑郁症有关。

应为孕妇提供心理健康支持

Kozyrskyj推测，较高水平的应激激素皮质醇可能从抑郁的母亲转移到胎儿身上，并干扰出生后免疫球蛋白细胞的产生。她建议需要更多的研究来了解母体微生物群与婴儿免疫发育之间的联系。

两位研究人员都表示，他们的研究表明，孕妇需要更多的心理健康支持。“新妈妈们正在经历一个非常不同的人生阶段，她们必须照顾另一个人，随之而来的是很多压力源。”Kozyrskyj说：“这些发现不应该被用来指责母亲，产妇的心理健康不是孤立地发生的。”

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)