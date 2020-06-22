美国夫妇逼儿子喝水，孩子最终水中毒身亡

据《每日邮报》报道，今年3月，美国一对夫妇发现儿子小便发黄，认为是喝水太少，便强迫孩子短时间内大量饮水。数小时后，男童口吐白沫，不久便身亡。6月16日，这对夫妇向当地警方自首，说出了整件事的真相。

夫妻俩向警方自首，交代因尿黄逼儿子喝水

据了解，男童名叫扎克利·萨宾，11岁，居住在美国科罗拉多州黑森林地区。他的爸爸名叫瑞恩·萨宾，41岁，他的继母 是42岁的塔拉·萨宾。今年3月，扎克利突然离世后，当地警方一直在调查这起案件的真相。6月16日，夫妻两人主动到警局投案自首，说出了孩子死亡的经过。

据塔拉交代，3月10日晚上，他们夫妻俩发现儿子扎克利小便很黄，认为是喝水太少造成，于是逼他空腹大量喝水。扎克利喝水后曾呕吐，但吐出来的都是水。爸爸瑞恩认为儿子喝水太慢，导致空气进入腹部，这才引起了呕吐，便再次逼他大量喝水。

4小时内饮水三公升，孩子因水中毒丧命

在短短四个小时时间里，扎克利被迫喝下了3公升的水。随后，他便出现了水中毒的症状，情绪变得躁动。但爸爸瑞恩以为儿子在“发脾气”，对其进行毒打后又将他重重地扔在地上，然后自己上床睡觉去了。过了不久，瑞恩又将熟睡的扎克利抱到室外，想让“冷空气赶走儿子身上的毛病”。

几小时后，瑞恩发现儿子口吐白沫，床单上有大量血迹，便立即拨打急救电话。但扎克利很快便死了。

警方指出，扎克利的死因是水中毒，并且身上有多处伤痕。据悉，这对夫妇还有其他5个孩子，这些孩子身上都有长期被虐待的伤痕。

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