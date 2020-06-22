怀疑婆婆偷用护肤品装监控，却被丈夫指责：为啥不拿婆婆当亲妈？！

经典的生活剧《双面胶》相信不少人都看过，剧中关于婆媳矛盾的讲述引起了不少人的共鸣。在现实中，婆媳之间的烦心事更是常见。最近，一个关于婆媳关系的帖子就引起了大家的热议。

这位发帖的媳妇称，最近到婆婆家住了之后，发现自己的护肤品用得特别快，怀疑是婆婆偷用的。就给婆婆又买了一套，但是情况并没有改善。

后来，她在家中安装了摄像头，证明确实是婆婆用的之后，就告诉老公，让老公和婆婆讲。哪知婆婆生气觉得儿子有了媳妇忘了娘，老公也反过来指责她：“把婆婆当成自己的妈，不行吗?”

对此，网友们各有意见。有人觉得媳妇小题大作，婆婆用点护肤品怎么了;也有人觉得婆婆太过分，老公也不站在媳妇这边……

其实，用不用护肤品倒是小事，其实根本反应的是婆媳之间不可调和的天然矛盾。《中国10年离婚大数据》显示：在离婚率日益走高的背后，婆媳矛盾是除了出轨和家暴之外的一个主要因素。

如何避免因婆媳矛盾导致家庭破裂?如许多丈夫所期盼的那种婆媳亲如母女的关系实属少见，大多数人，其实只要做到三点，就能够维持好家庭的和谐。

1.保持一定的距离

生活中，大部分婆媳之间的矛盾，都是因为住在同一个屋檐下所引发的。彼此因观念、生活习惯等的不同，产生矛盾是在所难免的事情。有分歧——争吵——关系恶化——分歧加大，这样一个恶性循环永远得不到解决。

与其花时间彼此磨合，不如尽早分开住才是最快解决问题的办法。有人说，和父母最好的距离，是父母煮了一锅汤，端到子女家还是热的。其实，婆媳之间也是如此，这样既方便彼此照应，也不会因为同住而产生矛盾。

不少女性意识到这一点后，甚至将“不与公婆同住”列入了自己的择偶标准。甚至有相关的调查报告指出：超过70%的女性不愿与公婆同住，甚至不介意短期租房住。

一山不容二虎，将天然对立的婆媳分开，保持适当的距离，方能各自安好。

2.保持边界感

出于各种各样的原因，很多人不得已和婆婆生活在同一屋檐下，即使保持不了物理距离，也要保持心灵距离。母女是血缘关系，婆媳是社会关系。必须要认清一个事实：婆婆再好也不是亲妈，媳妇再好也不是女儿。

包贝尔曾在《妻子的浪漫旅行》中谈起包文婧生女儿时的故事。因不能顺产，包文婧选择了剖腹产。产房门打开时，包贝尔的岳母因为女儿受苦抹眼泪，妈妈则因为有了孙女满脸欢喜。

两种截然不同的表现，却反映了婆婆和妈妈之间的根本区别。所以，认清婆媳关系的本质，不要对婆婆或媳妇有过多的期待，真正相处时才不至于失望。

在这一点上，昆凌就很值得大家学习。她和婆婆的关系一直很好：带着婆婆旅游，陪婆婆去教堂做礼拜，送婆婆礼物，在外人看来简直亲如母女。但当被记者问到她会不会对婆婆撒娇，她直截了当地回答说不会。因为，婆婆再好不是亲妈。

所以，婆媳相处保持一定的界限感，不要像母女那样，而是像朋友一般，相敬如宾、相互尊重。

3.彼此多点宽容

婆媳关系和谐的家庭，一定是因为双方懂得换位思考、彼此宽容。伊能静和婆婆相处过程中，就很懂得包容婆婆。

当不擅长家务的婆婆拖地时将水洒了一地，伊能静一边假意吐槽，一边帮婆婆拖地。这样既化解了婆婆的尴尬，也帮忙完成了家务活，赢得婆婆的喜爱。

而她的婆婆也会懂得她的难处，因为伊能静比秦昊大了10岁。所以当得知他们要结婚，这位婆婆特别告诫儿子：“昊，如果你要和伊能静结婚，你一定要看准她，千万不能有别的想法。”

你看，能够彼此包容和谅解的婆媳关系，就是这般和谐。

生活中，婆婆会嫌弃媳妇不做家务活，花钱大手大脚；媳妇会觉得婆婆整天指手画脚，不会带孩子。其实，这些矛盾并非不可调和，婆婆可以委婉地对媳妇提出自己的意见，而不是颐指气使；而媳妇也可以在保持尊重的基础上，表达自己的不满。彼此换位思考，各退一步，很多问题就可以迎刃而解。

婆婆和媳妇因为同一个男人而连接成了一个家庭，都想要拥有和睦的家庭。互相尊重，保持距离，彼此宽容，形成有界限的亲密关系，就是最好的。

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