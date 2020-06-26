手掌发痒？宝妈可不要忽视

手掌发痒肯定很烦人。尤其是刺激性的灼烧痒持续纠缠时，可能会让人发疯。而且，手掌发痒可能是慢性皮肤病的征兆。下面给大家具体介绍导致手掌发痒的原因，帮助止痒的方法。

手掌发痒的原因

☛ 皮肤干燥。皮肤干燥会刺激皮肤，引起瘙痒。

☛ 皮肤损伤。某些化学物质会刺激手部敏感皮肤。擦洗或刷牙也可能会刺激皮肤，引起皮肤干燥、脱皮和瘙痒。

☛ 过敏反应。如果对触摸的东西过敏，可能会感到手掌发痒。瘙痒可能不会马上开始。在某些情况下，在与过敏原接触后数小时内不会感到瘙痒。

☛ 牛皮癣。这种常见的皮肤状况导致皮肤细胞不受控制地生长。这种加速意味着皮肤细胞不能自然脱落，相反，多余的皮肤细胞堆积在皮肤表面。

☛ 湿疹。这是一种使皮肤瘙痒的情况。它可能会导致受影响区域的皮肤出现色斑。有些是红色的，而其他的可能是深棕色或几乎灰色。有些人皮肤会出现小肿块，这些凸起可能爆裂并泄漏液体。皮肤也可能干燥，导致龟裂甚至流血。

☛ 糖尿病。这很罕见，但糖尿病会导致手掌发痒。糖尿病会导致血液循环不畅，血液循环不畅会导致皮肤发痒。然而，大多数患糖尿病的人腿部比手更容易感到瘙痒。

何时需要就医？

手掌发痒并不总是问题本身的症状。然而，在其他时候，这可能是皮肤问题的征兆。手掌发痒以外的症状可能会帮助你确定是什么引起了发痒。如果除了手掌发痒外还出现上述症状，你可能需要去看医生:

* 皮肤红肿，有或没有厚的，干燥的鳞片;

* 皮肤出血或裂开;

* 小水泡破裂;

* 皮疹;

* 荨麻疹;

* 皮肤有灼伤感。

手掌瘙痒怎么办？

治疗取决于是什么导致手掌发痒，将治疗与症状或状况相匹配将帮助更快地得到缓解和治疗。

☛ 皮肤干燥。每天在皮肤上涂抹几次保湿乳液就可以缓解瘙痒。使用甘油、乳酸、局部尿素或保湿剂(如凡士林/软膏)来保湿皮肤。一些香味比较浓的乳液对敏感的皮肤有刺激性。

☛ 过敏。用抗组胺剂或过敏药物治疗过敏，抗组胺剂也有帮助。

☛ 湿疹和牛皮癣。这两种情况都很轻微，你可以用乳液或非处方类固醇药膏来治疗手掌发痒。一些严重的皮肤问题需要处方药。这些药物可以减缓或停止引起这些症状的身体过程。

☛ 糖尿病。早期诊断糖尿病或血糖问题可以帮助你减少症状和副作用。一旦诊断出糖尿病，如果血糖控制得当，症状就会减轻。

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