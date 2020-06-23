宝宝出现这几个表现，别犹豫，赶紧急诊！

小孩子免疫力不及大人，一旦生了病，发病又急又快，需要大人迅速做出处理，尤其是遇到下面这几个表现，不要犹豫，赶紧送去急诊：

Δ 遇到这些情况，快带孩子就医

1.呼吸困难

宝宝呼吸急促或者每次喘气肋骨都跟随牵动，应立即去医院就医。1-3岁宝宝发高烧并且每分钟呼吸次数在40次以上，也应去看急诊。另外，大家还要警惕气管异物造成的呼吸困难。

2.腹泻

宝宝一天腹泻次数在4次以上，或大便呈黏冻状；大便呈果酱样或柏油样；8小时没有小便伴有眼窝凹陷或口唇干燥。

3.咳嗽

宝宝咳嗽时间2天以上并伴有发烧；声音沙哑，咳嗽声宛如破竹一般；咳嗽伴有鼻翼煽动、气急，嘴唇青紫；突然出现呼吸急促、气急症状，不能喝水、哭叫、平躺。

4.呕吐

宝宝剧烈呕吐，将吃进去的食物全部吐了出来；呕吐物中有血样物质或咖啡样物质；喷射状呕吐，特别是头部撞伤后或发烧时。以上这些表现要立即看急诊。

5.高烧

不满3个月宝宝发烧；3个月以上宝宝发烧超过三天；发烧体温大于40.1℃。

6.头部受伤

宝宝跌倒或跌落后出现短暂昏迷、神志不清、喷射状呕吐、视线模糊等表现，不要犹豫，要立即送他看急诊。

7.意外伤害

宝宝以下症状应立即去看急诊：受伤后关节明显肿胀，肢体出现畸形或难以用力；上肢被牵拉后大哭不止，触痛明显；摔倒后不停哭闹难以安抚或者脑袋着地后闷声不响，并伴有呕吐。

另外，被毒虫咬伤、被宠物咬伤、被烫伤、发生溺水等情况，也应立即送医。

8.惊厥

宝宝高热惊厥，会出现眼皮上翻、牙关紧咬、四肢抽搐、皮肤变成淡蓝色、昏迷等表现。大家一定要保持冷静，并立即带他去医院看急诊。

另外，脑膜炎、癫痫也会引起惊厥，但此时宝宝体温不高，如果宝宝惊厥时间大于3分钟，要立即拨打120。

9.出血

出血不止有可能引发失血性休克，危及生命，应立即送医救治。常见的出血有便血、吐血、衄血、咯血以及各种外伤出血等。

10.腹痛

宝宝肚子很疼哭闹不止，或者换纸尿裤时碰到肚子立即大哭。

11.脱水

宝宝拉肚子、呕吐、发烧时很容易脱水，家长每隔15分钟就应给他喂点果汁或电解液。如果宝宝不肯喝任何液体，并且出现嘴唇干裂、眼窝凹陷等表现，应立即去看急诊。宝宝脱水严重有可能引发休克，危及生命，一定要提高警惕。

Δ 宝宝正常的生命体征

下面，我们再来看看宝宝正常的生命体征范围：

1.体温

健康宝宝的体温是：口腔温度在36.2℃-37.3℃之间；颈部或腋下的温度在35.9℃-37.2℃之间；肛门的温度在36.5℃-37.5℃之间。一般来说，宝宝下午的体温要高于上午，吃饭后、活动后的体温有可能在短时间内小幅度升高。

2.血压

通常而言，宝宝的低压在30-50汞柱之间，高压在70-105汞柱之间。与大人相比，宝宝的血压稍低一些。随着年纪的增长，宝宝的血压会慢慢升高。

3.脉搏

一岁以下宝宝，脉搏每分钟120-160次；一到三岁宝宝，脉搏每分钟100-120次。宝宝年纪越小，脉搏跳动越快。

4.呼吸

0-1岁宝宝每分钟呼吸30-45次；一到三岁宝宝每分钟呼吸20-30次。通常而言，宝宝年纪越小，呼吸越次数越快。

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