孩子打呼也会影响学习？是真的

有的小孩子会打呼噜，你可能会觉得这种现象很好玩，其实这可能是患病的信号，如果你的宝宝长期打鼾，家长一定要注意了，要做到及时排查尽早治疗。

之前有家长和我反映说，家里的宝宝从2年前开始，几乎每天晚上睡觉都会打呼噜，一开始声音还是微弱的的，但是后来声音越来越大。有时候还会出现间接性的呼吸停止的情况。刚开始家长并没有在意孩子的这个现象，但过了一段时间，家人却发现孩子好像跟不上班级的学习进度，成绩总是比别的孩子差，家长看到这样也十分的着急，因为有的同龄孩子已经认识一些字了，自己的孩子连拼音还没有学会。看到这样很多的爸爸妈妈心里也很焦虑，那么这种情况是不是跟打呼有关呢？

宝宝打鼾的原因

确实有一定的关系，打呼的宝宝中大多都是肥胖儿，而且认知一般都比较差，反应也慢。而扁桃体肥大、腺样体增生等因素是造成鼾症的主要原因。以上种种因素还有可能会导致儿童呼吸道变窄，甚至导致孩子的肌肉变得松弛，从而堵住了气道，有的孩子因为这个原因出现呼吸骤停的情况。

宝宝打呼会有哪些危害

孩子在3~6岁的时候是很容易出现打鼾的症状，而这个阶段正是孩子智力的发育期，如果打鼾不能得到及时治疗的话，是很有可能影响孩子智力的发育。而且，打鼾对孩子的容貌也会产生一定的影响。首先，打鼾对儿童的生长发育会有直接影响，还会降低孩子的睡眠质量，从而就会影响孩子的大脑、、神经系统的正常生长，出现个子矮小、发育迟缓等症状。其次，长期睡眠质量差会直接影响孩子的智力发育，自然而然也就影响了他的学习成绩。再者，孩子打呼时由于鼻咽部阻塞，长久下来很有可能会拉低颜值。

那么，到底该如何应对孩子打呼呢？有专家指出，要及时带孩子到医院检查，情况严重必要时还可以通过手术治疗。

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