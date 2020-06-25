育儿起步，记住三不要

如何正确育儿？如何护理好孩子？相信这些都是新手父母们比较焦虑的问题。下面这三个建议，送给各位新手父母，希望能帮助到大家：

不要让孩子吃太多的食物

这是现在很多家长的一个通病，自家的孩子是千万不能饿着，甚至孩子喜欢吃什么，就拼命给他吃。长此以往，孩子就容易出现偏食的情况，还会造成营养不良。

不要给孩子穿太多的衣物

相信很多人都亲身感受过，只要天气稍微的变凉，家长就担心孩子会着凉、生病，于是就会选择给孩子添加各种衣服，但是这样容易捂着孩子，对孩子成长不利。家长不妨让孩子多参加一些户外活动呀，以此加强锻炼，通过多种运动来提高孩子的对天气的适应、调节能力以及孩子的抵抗能力，所以体育运动是十分必要的~

不要太宠溺孩子

虽然孩子小，但是他们却有着自己的方式去获得自己想要的东西，倘若家长不能满足他的欲望，孩子就会使用各种稀奇古怪的方式来使家长妥协，以此达到自己的目的。如果家长不对孩子的行为严加制止的话，孩子就会被惯出任性的毛病，所以不要太宠溺孩子。

请家长们明白，您过分的保护并不能让孩子更好的成长，反而会害了孩子，所以家长真的是疼爱孩子的话，一定要采取合理的方式。

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