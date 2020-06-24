胎盘竟是有菌的！或与早产有关

有研究表明，胎盘中存在特有的微生物群落。不同于身体其它部位的微生物群组，胎盘微生物组的组成与胎儿发育之间可能相关联。并且早产儿于足月儿的微生物群落也有差异，可能与早产有关。

微生物群落影响着胎儿的身体发育

胎盘是附在子宫内膜上的一个器官，为发育中的胎儿提供营养和氧气，并清除胎儿排泄物和分泌激素。

微生物群落是指居住在人体内或人体上的数以万亿计的微生物。微生物影响许多生理过程，如新陈代谢和消化，并被怀疑在糖尿病和肥胖症等重要疾病中发挥作用。尽管近来各种不同部位的微生物群落已被很好地描述出来，但胎盘微生物群落仍是一个谜。

胎盘拥有特有的微生物群落

先前详细研究了新生儿出生后第一周羊膜囊和肠的组成，表明早在婴儿出生前就已经建立了微生物群落并发挥了作用，但直到最近才发表了关于胎盘微生物群落的相关报道。

2014年，来自贝勒医学院和德克萨斯州儿童医院的克耶斯蒂·阿加德和同事发表了一项研究，检测胎盘微生物群落。该研究是整个科学界探索微生物组的一项广泛计划的一部分。

为了研究胎盘微生物组的组成与胎儿发育之间是否存在联系，研究人员对320份取自早产儿和足月婴儿的胎盘样本进行了基因测序，以确定细菌的数量。研究结果与未怀孕妇女阴道、肠道、口腔、呼吸道和皮肤的现有微生物群信息进行了比较。

阿加德和他的团队发现了一个胎盘特有的微生物群落。亚基因组测序显示胎盘中的某些细菌比身体其他部位丰富，其中大肠杆菌最为丰富。胎盘微生物群落与口腔最相似，而与阴道、皮肤、肠道或其他身体部位不相似。

在胎盘中发现了丰富的奈瑟氏球菌(Neisseria)等物种，奈瑟氏球菌(Neisseria)是口腔微生物群的一部分。研究人员认为，这些微生物可能通过血流从母亲的口腔移动到胎盘，这是一个有趣的可能性，因为牙龈疾病和早产之间已经建立了联系。这也颠覆了先前关于胎盘中的微生物起源于阴道的假设。

早产儿的微生物群组和足月儿不同

研究人员还发现，早产(约34至37周)和足月分娩的胎盘微生物组分存在差异。例如，早产母亲胎盘中存在大量的蛋白细菌伯克霍尔德菌，而足月分娩母亲胎盘中的类芽孢杆菌高度流行。

作者怀疑胎盘中的某种细菌组合可能是早产的一个促成因素，这项研究也可能有助于解释为什么孕妇的牙周病与早产可能性增加有关。研究结果还指出，有必要进一步研究孕妇服用抗生素的影响。

此外，如果这一发现得到进一步研究的证实，这可能会让剖腹产或计划剖腹产的妇女放心。因为一些专家声称，以这种方式出生的孩子无法获得婴儿通过产道分娩时所接触的有益细菌。

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