养出高颜值女儿，这些方法很有用！

家有女儿，做父母的总想把宝宝打扮得漂漂亮亮，那么如何养出高颜值女儿呢？教大家一些好方法：

一、养成良好的生活小习惯

要想将女儿养得更漂亮，首先得让她自己在日常生活里养成良好的生活小习惯，这点是非常重要的。比如在日常生活中，要注重孩子牙齿保护，要引导孩子养成刷牙漱口的好习惯，孩子睡觉不要老是仰躺睡，长久以来脑勺很平，长大以后披头发很不好看，注意不要张口呼吸等等，都可以提高宝宝的颜值。此外，有的家长喜欢给宝宝穿皮鞋，但皮鞋在一定程度上会影响脚的美感，所以要让宝宝穿舒适的运动鞋，这样长大后才会拥有一双美足。

二、坐姿一定要端正

要端正女孩的坐姿，因为女孩子拥有优雅的坐姿锦上添花，家长要避免孩子弯腰驼背。孩子在5岁左右时，模仿能力超强，比如喜欢学家长跷二郎腿，家长要时常提醒她注意，自己也要以身作则，避免再做。

三、营养均衡，让孩子长高高

孩子的身高，遗传因素很重要，但除此以外也可以通过后天的努力，一样可以养成高挑的身材。不过，以下几点得好好注意。首先，晚上10点前是孩子长高的黄金时期。而生长激素一般也从晚上10点到凌晨2点分泌达到了高峰，所以宝宝要养成在这个时间段睡觉的好习惯，才能长高。其次，身体所需要的各类营养素对孩子身体生长发育也尤为重要，因此家长一定要注意饮食问题。让孩子营养均衡，及时纠正孩子挑食、偏食等不良习惯。

当然，除了以上这些，修养对女孩来说也尤为重要，家长可引导孩子培养兴趣爱好，以此来提升她的气质。

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