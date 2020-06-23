加餐≠零食，给宝宝何时加，怎么加？

对于宝宝加餐，应该像吃正餐一样重视。各位家长首先要清楚的是，给宝宝加餐并不等于吃零食，由于孩子肠胃发育的特点，孩子每天需要少食多餐。那么，如何正确加餐，妈妈们知道吗？

什么时候加餐

一般来说，家长可以在孩子三餐之外加1—2次点心，时间一般可以安排在两餐之间，具体视宝宝的情况来决定。

哪些食品可用来加餐

在生活中，经常会遇到一些很喜欢甜食的宝宝，比如糖果、蛋糕等等，但是家长往往对此不买账，不准孩子食用。其实，宝宝在2岁以后，运动量就会有明显的增加。为了补充能量，宝宝提出要吃糖果、奶油蛋糕等食品，这都是很自然的需求，所以没必要一味地拒绝。但是糖果、奶油蛋糕等食品大多热量高，糖分大，蛋白质等营养元素少，所以这类食品可以加，但是要控制量，建议多准备些水果蔬菜等食品，要选择一些便于消化的食物，这样的加餐更为科学合理。

加餐要像正餐一样重视

大人是一日三餐，小孩子却可能是一日五餐或者一日六餐，因此每一餐都要重视起来，一样要饭前洗手，专注吃饭，这样才有利于孩子的消化，帮助其成长。

此外需要注意的是，加餐和正餐的时间还一定得注意，如果时间隔得太近，那么宝宝就算看到再好吃的饭菜，也可能会没有胃口。

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