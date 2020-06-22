几个关于乳牙的护理误区，不要踩雷了！

各种数据表明我国宝宝的乳牙患龋率在日益上升，而乳牙龋齿也已成为我国儿童健康的评判标准之一，所以一定要注意帮助宝宝保护好乳牙。下面的这些乳牙护理误区，很多家长都会犯，我们不妨看看：

误区一：孩子还小，口腔清洁等长大了再做

有些妈妈会忽略宝宝的口腔，其实口腔是细菌绝佳的藏身之地。因为宝宝的口腔是与外界接触最多的地方，如果不及时清理的话，平时吃的食物就会变成细菌的养料，从而也就会让宝宝形成龋齿。所以妈妈们可以用纱布或者专门的宝宝牙刷去给宝宝清洁牙齿。但需要注意的是，在进行清洁宝宝的口腔时，一定要让宝宝放松、让他有安全感，以方便他能配合你。

误区二：乳牙龋齿没关系，反正以后会换牙

这是很多妈妈都会进入的误区，认为宝宝即使患有蛀牙也是没关系的，反正以后都会换牙。然而，事实真的是这样吗？如果宝宝的蛀牙没有得到及时治疗的那么对他的健康很有可能会产生很大的危害，甚至还会引起牙髓炎。久而久之，就会影响宝宝颌骨的发育，从而影响了宝宝的面部美观。因此，妈妈们如果发现宝宝患有龋齿问题，一定要及时到正规医院的口腔科进行检查以及治疗，这样不仅可以让宝宝少受罪，而且治疗效果还会相对较好。

误区三：蛀牙都是小问题，不用看医生

有的妈妈会认为乳牙龋坏不需治疗，所以当宝宝有蛀牙时，通常都会抱着治不治无所谓，因此耽误了最佳治疗时期。这里也就要提醒一下各位妈妈们，在发现宝宝有蛀牙后，一定要根据宝宝的实际情况去医院及时问诊。如果你总是拖，再去医院就诊时，那么很可能是龋洞已经祸害到牙髓了，宝宝会更受罪、

在宝宝成长发育中，家长也要注意让孩子养成健康的口腔卫生习惯，不良的口腔习惯会导致龋齿的发生，为了孩子的健康，所以家长要积极预防。

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