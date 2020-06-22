哺乳好处新发现！可提供永久性的免疫保护

母乳是妈妈送给孩子最棒的礼物。妈妈通过母乳喂养可以让孩子拥有免疫保护力，这一影响可能是一辈子。这是由开普敦大学(UCT)研究人员领导的一个国际科学家小组在老鼠身上进行的新研究的发现。

免疫保护力持续时间长，远超哺乳期

以前人们普遍认为，对疾病的免疫力只在母乳喂养期间由妈妈传给婴儿，这种保护在母乳喂养停止时终止。人们还认为，这种免疫力是由母体的蛋白质传递的，比如被免疫系统用来中和细菌和病毒的抗体。

然而，发表在《科学进展》杂志上的研究发现，母乳所传递的免疫保护力是长期的，超过哺乳期，持续时间甚至是一辈子。研究人员还发现，这种保护是由免疫细胞的转移驱动的，与抗体完全无关。

孕前感染可将终身细胞免疫转移给婴儿

研究发现，在怀孕前感染蠕虫的鼠妈妈其哺乳的幼鼠获得了对抗蠕虫的终身免疫保护。出乎意料，这种效应是通过母乳中的细胞而不是抗体等蛋白质传递给婴儿的。这些转移的细胞提供了保护，使婴儿全身免受蠕虫感染。这项研究表明，即使妈妈在怀孕前暴露在全球流行的感染源中，也能为长期母乳喂养的婴儿提供了获得性免疫。

首席研究员威廉·霍斯内尔博士表示“母乳喂养的母婴免疫转移是预防早期感染的重要来源。据我们所知，这是首次证明孕前感染可将终身细胞免疫转移给婴儿。这项研究表明，孕前接触感染可致妈妈将长期免疫益处转移给后代。这非常了不起，为我们理解妈妈如何影响我们的健康增加了一个新的层面。”

未来将设计能为儿童提供长期保护的孕产妇疫苗

英国伯明翰大学免疫学教授亚当•坎宁安(Adam Cunningham)补充道：“我们特别感兴趣的是，这些发现可能帮助我们设计出可为儿童提供长期保护的孕产妇疫苗。”

“这项研究表明，母体感染可永久性地改变后代的免疫力。目前，为妈妈接种疫苗以保护婴儿免受感染，对于增强新生儿免受感染的保护非常重要，但这种保护被认为是暂时的。我们的研究表明，这种效应也可以是永久性的。这可能会导致设计出新的疫苗，这种疫苗能够提供给妈妈将长期免疫转移给她的孩子。”

同样来自伯明翰大学Kai-Michael Toellner教授表示“我们希望这项研究将引领人类对孕前母体接触病原体如何影响婴儿健康展开调查。”

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