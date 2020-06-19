丧心病狂！泰国一女童遭多名亲戚侵犯，长达2年

据泰国头条新闻社报道，近日，泰国素攀武里府一名女子（以下简称A女士）带着一名12岁女童到警察局报案，称女童被家中7名男亲戚轮番性侵长达两年！A女士表示，女童直到最近身体不舒服，才告知实情，她知晓后决定带女童来警局报案。

女孩遭7名亲戚性侵两年，有五名已被调查

据警方透露，这起案件中的7名犯罪嫌疑人中，已经有五名被带到警局接受调查，另外两名犯罪嫌疑人是10-12岁的未成年人，正等待家长带他们到警局自首。

案件曝光后，有记者来到女童家中，采访与女童居住在同地的其他亲戚以了解案件详情。刚开始女童的亲戚不愿对记者多说，只是说不清楚，也只是从警察那里得知此事，而且涉案的五名嫌疑人已经在6月13日被警方带走了。

女童患病吐露实情，案件引起社会关注

A女士表示，以前她不知道女童遭人性侵，直到近日女童多次向她表示身体不适，肚子痛。后来，她带女童去医院就医。医生告诉她，女童性器官撕裂，并且患上了子宫内膜炎。最后经过询问，女童这才吐露实情，原来这两年来她一直遭到亲戚性侵强奸。女士在和家中长辈和社区领导沟通后，决定带女童到警察局报案。

A女士还表示，这件事让她感到十分痛心，刚听闻此事时她都哭了。由于性侵女童的都是亲戚，她也很害怕。但不管怎么样，她都要帮助孩子，因为她不想悲剧在孩子身上重演。

由于这起案件社会影响过于恶劣，已经引起了当地府尹的关注。府尹还亲自去医院看望并慰问了受害女童，相信事情一定能得到妥善解决。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)