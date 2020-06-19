夏天带娃大家最关心的4个问题，你要的答案在这里
随着我脱下长裤，穿上凉拖，夏天就到啦。
夏天很美好，
有阳光沙滩，冷饮西瓜，
小溪蝉鸣，十里荷花。
但炎炎夏日，宝宝也会面临许多新的问题，比如能不能吹空调，如何防晒，生痱子等等……
今天大王就来给大家一一解答。
夏天能不能给宝宝吹空调
气温一天天升高，很多家庭都会选择开空调降温。但对于有小宝宝的家庭来说，就比较头疼，因为担心孩子身体受不了空调。其实，小孩子也是可以吹空调的，不过在开空调时需要注意下以下几点：
1.温度控制在合适范围
家长可以用手摸摸宝宝颈部，如果没有出汗，说明室温是ok的。夏季，开空调对宝宝来说是必要的，只要温度控制在合适范围（26-28度），就不会生病。
2.空调使用前先清洗
在使用空调前，先彻底清洗一番，尤其是空调面板和过滤网。条件允许，还可以使用专业空调消毒剂进行消毒。
3.不要对着宝宝吹
空调风口向上或是直接给空调加上挡风板，以避免风吹到宝宝。然后要注意不要让孩子大汗淋漓的进入空调房，擦干身体，等一会儿，皮肤上的毛孔收缩再让宝宝进房间。
4.定时开窗换气
先打开空调，等到空调里面的污染物稀释后再关关窗。空调打开一段时间后，应及时通风换气。时间段最好是在早上9-11点，下午1-4点，或是晚上7-10点。
夏日如何给宝宝防晒
有的父母觉得根本没有必要给宝宝做防晒，甚至认为宝宝晒得黑黑的看上去更健康。其实，紫外线还会给身体带来几种急性和慢性伤害。而且，这种伤害是具有积累性的，有研究发现，小时候后被晒伤，长大后患皮肤癌的风险就会更高。
下面我们来看看美国儿科学会关于儿童防晒指导，赶紧拿出小本本，记下来~
0-6个月
这个月龄段的宝宝皮肤娇嫩，不能使用防晒霜，大家可以通过以下物理方法帮助宝宝防晒：
1. 给宝宝戴7厘米左右的遮阳帽，使脸部、耳朵、背部等裸露部位能被帽檐遮盖。
2. 避免阳光直射，让宝宝在阴凉处玩耍。
3. 在婴儿推车上安装遮阳帘或遮阳伞。
4. 给宝宝换上透气性好，浅色的长袖衣裤。
5. 防止阳光暴晒。带宝宝出门晒太阳的时间最好选在上午10点前，或者下午4点后。
6个月-2岁
一般而言，6-24个月的宝宝仍然优先采用物理防晒。当然，也可以涂婴幼儿专用防晒霜，比如爸爸妈妈带着宝宝外出度假时。
2岁以上
2岁以上宝宝活动量大，在户外活动的时间比较多，记得带他出门玩前一定要给他涂抹防晒霜，以免被晒伤。
涂抹防晒霜的最佳时间是？
防晒霜被皮肤吸收是需要一定时间的，所以在带宝宝出门半小时前涂抹比较合适。
如何挑选防晒霜？
市面上儿童防晒霜那么多，如果你不知道怎么选，那么请看这里：
看成分
宝宝专用防晒霜分为两类。物理性防晒霜和化学性防晒霜，前者是反射光线，后者是吸收光线，对儿童而言，含有氧化锌的物理性防晒霜更为安全。
二氧化钛：可以隔离UVB和部分UVA，但是不能完全保护长波部分的UVA。
氧化锌：几乎可以隔离所有波长的UVA和UVB。有厂家开发出小粒子的氧化锌，即Z-Cote，涂抹出来是透明的，防晒效果也并没有降低。
看指数
每款防晒产品上都标注有不同的SPF值，妈妈们应根据不同的游玩地点，选择不同指数的防晒霜。
SPF15~20：日常生活和游戏，不经常在室外活动。
SPF20～25：海边游泳，让宝宝享受日光浴。
SPF30~50：连续的暴晒容易晒伤的场所。
如何护理宝宝的口水疹
宝宝的嘴边一片红红的状况到底是什么呢？这种统称湿疹，也由于是新生儿口水流较多，停留在嘴唇周围的时间过长造成的发炎现象，所以也称为口水疹；
除长牙阶段，其他要进食母奶或配方奶期间，宝宝的口腔一旦分泌大量的唾液，都是容易出现口水疹的时期。由于每个宝宝的生长时程不同，好发的年龄从4至6个月或7至8个月都有可能，通常到了1岁左右，宝宝的牙齿渐渐长齐，也开始接触许多副食品后，唾液大量分泌的情形会逐渐趋缓，口水疹的发炎现象就会愈来愈少发生。
护理方法：
1.用干净的棉柔巾蘸干口周分泌物。不要用湿纸巾给宝宝擦口水，会刺激宝宝皮肤。
2.多备几条口水巾，及时更换，清洗时多漂几次。
3.在宝宝下巴上涂一些凡士林或无刺激的保湿霜
如口周发红情况严重，或者出现溃烂情况，一定要及时就医。
宝宝出痱子如何护理
还有宝宝夏天最常见的问题就是痱子了。看着宝宝娇嫩的皮肤上，长出泛红的小红疙瘩，如果不小心用手挠破了，孩子也只能用哭来表达自己的难受。新妈妈们，也只能看在眼里，痛在心里。那么，有没有什么办法能够让宝宝和讨厌的痱子说再见呢？
消退痱子用啥好？
其实，想要安全有效消退热痱，使用炉甘石洗剂就行啦！
炉甘石洗剂是一种治疗痱子非常有效的外用药，深受儿科医生们的认可。大家可以在很多药店里买到炉甘石洗剂，而且价格十分便宜（5-10元）。使用时，大家只需将炉甘石洗剂涂在孩子长痱子的皮肤上，就能起到止痒、收敛、清凉的效果。使用三到五天后，孩子身上的痱子会明显减少。
大家需要注意的是，如果孩子皮肤有破溃流血的现象，应立即停止涂抹炉甘石洗剂，并带他去医院就医。
让孩子远离热痱的正确姿势
让孩子远离热痱，安稳度夏，要做到以下三点：
1.保持皮肤清洁
2.及时给娃擦汗
3.使用空调
4.勤换纸尿裤
最后，祝大家和宝宝都能安然度夏，瓜足人美~
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