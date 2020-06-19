夏天带娃大家最关心的4个问题，你要的答案在这里

随着我脱下长裤，穿上凉拖，夏天就到啦。

夏天很美好，

有阳光沙滩，冷饮西瓜，

小溪蝉鸣，十里荷花。

但炎炎夏日，宝宝也会面临许多新的问题，比如能不能吹空调，如何防晒，生痱子等等……

今天大王就来给大家一一解答。

夏天能不能给宝宝吹空调

气温一天天升高，很多家庭都会选择开空调降温。但对于有小宝宝的家庭来说，就比较头疼，因为担心孩子身体受不了空调。其实，小孩子也是可以吹空调的，不过在开空调时需要注意下以下几点：

1.温度控制在合适范围

家长可以用手摸摸宝宝颈部，如果没有出汗，说明室温是ok的。夏季，开空调对宝宝来说是必要的，只要温度控制在合适范围（26-28度），就不会生病。

2.空调使用前先清洗

在使用空调前，先彻底清洗一番，尤其是空调面板和过滤网。条件允许，还可以使用专业空调消毒剂进行消毒。

3.不要对着宝宝吹

空调风口向上或是直接给空调加上挡风板，以避免风吹到宝宝。然后要注意不要让孩子大汗淋漓的进入空调房，擦干身体，等一会儿，皮肤上的毛孔收缩再让宝宝进房间。

4.定时开窗换气

先打开空调，等到空调里面的污染物稀释后再关关窗。空调打开一段时间后，应及时通风换气。时间段最好是在早上9-11点，下午1-4点，或是晚上7-10点。

夏日如何给宝宝防晒

有的父母觉得根本没有必要给宝宝做防晒，甚至认为宝宝晒得黑黑的看上去更健康。其实，紫外线还会给身体带来几种急性和慢性伤害。而且，这种伤害是具有积累性的，有研究发现，小时候后被晒伤，长大后患皮肤癌的风险就会更高。

下面我们来看看美国儿科学会关于儿童防晒指导，赶紧拿出小本本，记下来~

0-6个月

这个月龄段的宝宝皮肤娇嫩，不能使用防晒霜，大家可以通过以下物理方法帮助宝宝防晒：

1. 给宝宝戴7厘米左右的遮阳帽，使脸部、耳朵、背部等裸露部位能被帽檐遮盖。

2. 避免阳光直射，让宝宝在阴凉处玩耍。

3. 在婴儿推车上安装遮阳帘或遮阳伞。

4. 给宝宝换上透气性好，浅色的长袖衣裤。

5. 防止阳光暴晒。带宝宝出门晒太阳的时间最好选在上午10点前，或者下午4点后。

6个月-2岁

一般而言，6-24个月的宝宝仍然优先采用物理防晒。当然，也可以涂婴幼儿专用防晒霜，比如爸爸妈妈带着宝宝外出度假时。

2岁以上

2岁以上宝宝活动量大，在户外活动的时间比较多，记得带他出门玩前一定要给他涂抹防晒霜，以免被晒伤。

涂抹防晒霜的最佳时间是？

防晒霜被皮肤吸收是需要一定时间的，所以在带宝宝出门半小时前涂抹比较合适。

如何挑选防晒霜？

市面上儿童防晒霜那么多，如果你不知道怎么选，那么请看这里：

看成分

宝宝专用防晒霜分为两类。物理性防晒霜和化学性防晒霜，前者是反射光线，后者是吸收光线，对儿童而言，含有氧化锌的物理性防晒霜更为安全。

二氧化钛：可以隔离UVB和部分UVA，但是不能完全保护长波部分的UVA。

氧化锌：几乎可以隔离所有波长的UVA和UVB。有厂家开发出小粒子的氧化锌，即Z-Cote，涂抹出来是透明的，防晒效果也并没有降低。

看指数

每款防晒产品上都标注有不同的SPF值，妈妈们应根据不同的游玩地点，选择不同指数的防晒霜。

SPF15~20：日常生活和游戏，不经常在室外活动。

SPF20～25：海边游泳，让宝宝享受日光浴。

SPF30~50：连续的暴晒容易晒伤的场所。

如何护理宝宝的口水疹

宝宝的嘴边一片红红的状况到底是什么呢？这种统称湿疹，也由于是新生儿口水流较多，停留在嘴唇周围的时间过长造成的发炎现象，所以也称为口水疹；

除长牙阶段，其他要进食母奶或配方奶期间，宝宝的口腔一旦分泌大量的唾液，都是容易出现口水疹的时期。由于每个宝宝的生长时程不同，好发的年龄从4至6个月或7至8个月都有可能，通常到了1岁左右，宝宝的牙齿渐渐长齐，也开始接触许多副食品后，唾液大量分泌的情形会逐渐趋缓，口水疹的发炎现象就会愈来愈少发生。

护理方法：

1.用干净的棉柔巾蘸干口周分泌物。不要用湿纸巾给宝宝擦口水，会刺激宝宝皮肤。

2.多备几条口水巾，及时更换，清洗时多漂几次。

3.在宝宝下巴上涂一些凡士林或无刺激的保湿霜

如口周发红情况严重，或者出现溃烂情况，一定要及时就医。

宝宝出痱子如何护理

还有宝宝夏天最常见的问题就是痱子了。看着宝宝娇嫩的皮肤上，长出泛红的小红疙瘩，如果不小心用手挠破了，孩子也只能用哭来表达自己的难受。新妈妈们，也只能看在眼里，痛在心里。那么，有没有什么办法能够让宝宝和讨厌的痱子说再见呢？

消退痱子用啥好？

其实，想要安全有效消退热痱，使用炉甘石洗剂就行啦！

炉甘石洗剂是一种治疗痱子非常有效的外用药，深受儿科医生们的认可。大家可以在很多药店里买到炉甘石洗剂，而且价格十分便宜（5-10元）。使用时，大家只需将炉甘石洗剂涂在孩子长痱子的皮肤上，就能起到止痒、收敛、清凉的效果。使用三到五天后，孩子身上的痱子会明显减少。

大家需要注意的是，如果孩子皮肤有破溃流血的现象，应立即停止涂抹炉甘石洗剂，并带他去医院就医。

让孩子远离热痱的正确姿势

让孩子远离热痱，安稳度夏，要做到以下三点：

1.保持皮肤清洁

2.及时给娃擦汗

3.使用空调

4.勤换纸尿裤

最后，祝大家和宝宝都能安然度夏，瓜足人美~

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