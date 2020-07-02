带孩子正确就医，你需要这份指南！

孩子生病很难受，家长自然会带孩子去看医生，但带娃看病也有很多讲究，赶紧来看一下：

1.别追求大医院

很多父母只愿意去大医院看病，大医院虽然医疗条件好，但也是病人扎堆的地方。医院越大，病人就越多，室内空气污染也就越严重。孩子患病期间身体抵抗力较差，去医院就诊通常需要两三小时，很容易发生交叉感染，导致旧疾未愈又添新病。

统计数据表明，去儿童医院看病的孩子中，上呼吸道感染占60%-70%，其他常见病占10-20%。长时间待在医院，孩子很容易通过直接接触或呼吸道感染的方式感染其他病菌。

其实，一些常见病和外感疾病在正规社区医院就可以治好。只要孩子没有出现病情加重或久治不愈的情况，就无需去大医院看病。

2.不要病急乱投医

普通腹泻、病毒性感冒等很多病毒性疾病都是自限性疾病，只要护理得当，通常一个星期左右就会康复。有的父母发现孩子没有退烧，就带他去不同医院就诊。每去一个医院，医生都要重新了解病情，重新做检查。生病期间，孩子最需要的就是好好休息，按时吃药，经常去医院反而不利于身体恢复健康。

很多疾病都会引起发烧，如果原发疾病没有治愈，孩子吃退烧药三四小时后或许还会发烧。彻底铲除病根需要一定时间，并不是吃药后立马就能好。因此，大家发现孩子发烧无需过于忧虑，只要他精神状态佳，没有出现严重腹泻、抽风、哭闹不安或病情加重等情况，就不必去医院，只要做好护理工作，孩子很快就能痊愈。

3.就诊时做好防护

在医院候诊时，一定要做好孩子的防护工作，避免发生交叉感染。大家要观察周围其他患儿的情况，不要让孩子和患有消化道传染病的患儿直接发生接触，并尽可能远离患呼吸道传染病的孩子。目前又恰逢新冠期间，带孩子去医院看病时一定要给他戴上口罩，保护好孩子。

4.注意环境安全

两个月以下婴儿的免疫力非常差，皮肤也很薄，有的甚至连脐带伤口都没有痊愈，应与大孩子分开就诊。简单来说，婴儿门诊和普通儿科门诊要隔一段距离，不要离得过近。

孩子的就诊环境和大人的就诊环境有很大的不同。一个布置得当的儿科诊疗室，除了有让孩子自由跑跳的空间外，还应配备小洗手台、小便盆、小马桶等卫生洁具。

5.选择合适医生

儿科是一个十分重视诊疗经验的科别。孩子病情看上去好像简单，事实上变化很多，所以选择一个好医生对孩子疾病康复至关重要。0-4岁的宝宝，无论得的是什么病，都应优先选择儿科医生。绝大多数儿科医生都接受过三年的基本儿科训练和两年的专科训练，有了严谨的制度和培训，给孩子看病自然得心应手，可以让他早日康复。

小贴士：

好医生的判断标准：

（1）开药较少。遇到腹泻、咳嗽、发热等急症，每次开药不会多于五种；

（2）愿意和家长沟通交流，乐于帮助；

（3）不会随意开单让孩子做检查；

（4）详细向家长介绍孩子病情的发展情况；

（5）愿意从家长角度思考怎样照顾好患病的孩子，而不只是将孩子当成一般病人；

（6）不会推销其他药品；

（7）必要时会推荐其他医生，不会把病人抓在手上不放。

6.正确表述病情

准确了解病情是医生诊断疾病的关键。大家一定要正确向医生表述病情，以便让孩子得到及时治疗，帮助其早日康复，减少复诊次数。

通常来说，医生需要了解的病情包括：发病时间、主要症状、病情变化过程、用药效果、复诊情况等。如果情况需要，医生还会询问孩子的既往病史、家族史，疫苗接种史、药物过敏情况。大家要把以上这些情况全部了解清楚，就诊时及时跟医生说明。

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