擦小屁屁，最容不得马虎的3件事

在护理宝宝这件事上，擦屁屁很平常，却也很容易被忽视，据浙江一家医院统计，14年共接诊了20000名患有私处炎症的女宝宝，其中七成是私处清洁不当造成的。私处清洁不当，不仅会让女宝宝生病，男宝宝也会遭罪。因此，大家一定要重视给宝宝擦屁屁这件事，特别是以下几点，千万不要马虎大意！

♦ 无论男女，这3件事必须牢记



尽管男宝宝和女宝宝的私处在生理上有所不同，但在日常护理上都要注意以下三个小细节：

1.一定要清洗干净

宝宝穿着纸尿裤，排便时大小便很容易沾到皮肤上，弄得满屁股都是。大家在给宝宝洗屁屁时一定要注意把大腿根部、屁眼附近的小褶皱等部位清洗干净。这样不但会让宝宝感到舒服，还能避免细菌停留。

2.纸尿裤要经常更换

不少妈妈图省钱或者图省事，就很长时间不给宝宝换纸尿裤，这自然是不可取的！尤其是当下，夏季炎热，纸尿裤更要换得勤，才能让小屁屁透气些，更舒服一些~如果条件允许，可以让宝宝在某段时间里不穿纸尿裤，宝宝会觉得超舒服~~

3.最好别用湿巾

湿巾在生产过程中常常会添加杀菌清洁液、防腐剂等化学成分，偶尔用一次可能不会有太大影响，但如果经常使用有可能会对宝宝肌肤产生刺激，使其出现肌肤感染症状。

♦ 擦小屁屁，男女各有讲究

1.女宝宝

女宝宝的私处和尿道相对靠后一些，而且离肛门较近，所以排便后如果没有及时清洗，很容易导致私处和尿道炎症。这就是为什么女宝宝比男宝宝更容易患私处炎症。

注意，给女宝宝擦屁股，应从前往后擦拭尿道口和外阴，然后用温水冲洗干净，最后用柔软舒适的毛巾轻轻擦干。清洁私处时，要尽可能避免擦拭阴唇粘膜，以免损伤阴唇引发感染。

另外，女宝宝的外阴有可能会出现一些白色物质，这些物质通常是尿碱或脱落的上皮组织，可能具有一定的杀菌功效，可以保护外阴健康。因此，家长平常只需用清水清洗即可，以免清洁过度造成私处损伤，引发感染。

Q：女宝宝可以用爽身粉或护臀膏吗？

建议不要给女宝使用爽身粉，因为爽身粉的颗粒非常小，不管是在臀部还是大腿内侧使用，粉尘都很容易进入阴道。长此以往，容易诱发疾病。

护臀霜是用来护理小屁屁的，并不能用于缓解外阴发红。如果外阴变红了，建议用温水冲洗，并适当地抹一些优质橄榄油。

总而言之，女宝宝的小妹妹是很柔弱的，因此家长平时要做好保护工作哦~

2.男宝宝

男宝宝的小鸡鸡包含着尿道，而且位置相对靠前，因此，日常护理最难清洁的部位不是排便的肛门，而是小鸡鸡以及周围的皮肤。

在给男宝宝清洗私处时，应先用纸巾把大小便擦掉，然后用柔软舒适的毛巾将小鸡鸡上的褶皱以及大腿根部擦拭干净。擦拭时动作一定要轻柔，并且要从里往外顺着擦，反复擦拭直至完全擦干净为止。

Q：宝宝的包皮为什么翻不动，会不会是包茎？

先来普及一下小鸡鸡的构造。小鸡鸡的前端叫做龟头，如果你平时看不到它，那是因为它被一层叫做包皮的皮肤给覆盖住了。

专家建议在宝宝六个月以后，可以开始给他翻包皮。第一次翻时，翻不动是正常的。

如果宝宝到了三岁，包皮还是不能翻动、无法露出龟头，这种情况被称作包茎，需要去医院就诊。

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