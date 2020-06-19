做到这四步，产后咪咪不变形！
发布于2020-06-19 10:33:07 标签：产后, 女性, 护理, 育儿知识 作者：李沁
为了孩子，很多妈妈都会选择母乳喂养。母乳喂养是好，可是喂着喂着妈妈就发现问题来了。乳房“变形”了，下垂，一边大一边小，真的太让人焦虑了！这该怎么办？别急，纠正方法这就来安排：
1.文胸要合适
用对文胸就能够让乳房有一个优美的形状，大家可以试试专门的哺乳文胸，不建议选择带钢圈的塑形文胸。
2.喂奶注意平衡
很多孩子只愿意吸一边，所以就导致妈妈的乳房变得一边大一边小。为了避免这样的情况，妈妈可以在孩子吸完一边后把另一边奶拔出来。另外，要鼓励孩子两边都吃到，这样才能保证平衡。
3.锻炼胸部
妈妈可以尝试一些胸部锻炼，通过运动来帮助自己。
除此之外，其实也有专门用来预防产后胸部下垂的产后恢复操，其实操作起来十分简单，也可以从医生那里得到专业的建议。
4.饮食要注意
有很多食物都对乳房也很友好，这些食物都有利于雌性激素的生成，包含丰富的维生素B和维生素E，比如豆制品，奶类，鸡蛋等。
想要避免产后胸部“变形”，只要各位通过以上的方法进行调整，就会得到很好的效果，赶紧试试吧！
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