做到这四步，产后咪咪不变形！

为了孩子，很多妈妈都会选择母乳喂养。母乳喂养是好，可是喂着喂着妈妈就发现问题来了。乳房“变形”了，下垂，一边大一边小，真的太让人焦虑了！这该怎么办？别急，纠正方法这就来安排：

1.文胸要合适

用对文胸就能够让乳房有一个优美的形状，大家可以试试专门的哺乳文胸，不建议选择带钢圈的塑形文胸。

2.喂奶注意平衡

很多孩子只愿意吸一边，所以就导致妈妈的乳房变得一边大一边小。为了避免这样的情况，妈妈可以在孩子吸完一边后把另一边奶拔出来。另外，要鼓励孩子两边都吃到，这样才能保证平衡。

3.锻炼胸部

妈妈可以尝试一些胸部锻炼，通过运动来帮助自己。

除此之外，其实也有专门用来预防产后胸部下垂的产后恢复操，其实操作起来十分简单，也可以从医生那里得到专业的建议。

4.饮食要注意

有很多食物都对乳房也很友好，这些食物都有利于雌性激素的生成，包含丰富的维生素B和维生素E，比如豆制品，奶类，鸡蛋等。

想要避免产后胸部“变形”，只要各位通过以上的方法进行调整，就会得到很好的效果，赶紧试试吧！

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