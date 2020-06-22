万万没想到！儿童汽车座椅上被检出含有毒阻燃剂

在一项新的研究中，印第安纳大学的科学家在新制造的儿童汽车座椅中发现了有毒的阻燃剂，引发了人们对儿童健康的担忧。在测试的18种儿童汽车座椅中，15种含有新的或传统的危险阻燃化学品。

新兴的阻燃化学品的安全性令人担忧

该项研究的首席研究员玛尔塔·维尼尔说：“新的替代性阻燃剂，通常被认为是更安全的替代品，在没有严格安全测试的情况下潜伏在儿童产品中，可能对儿童健康构成风险。” “儿童汽车座椅中大量新兴的阻燃化学品以及这些产品作为潜在的化学暴露源而发挥的关键作用令人担忧。”

这项研究是与密歇根州安阿伯市的一个独立的非营利组织生态中心联合进行的。在这项研究中测试的汽车座椅是由生态中心购买并运到印第安纳大学进行分析。所有汽车座椅都是在2017年1月至2018年2月期间新制造的，产地有中国、加拿大或美国。研究人员总共从18个汽车座椅上测试了36种不同的织物和泡沫样品。

首次在北美对两种环状膦酸酯(PMMMPs)进行了高含量的测定，表明它们可用作已知有害化合物的替代阻燃剂。在36个汽车座椅样品中，34个发现了PMMMPs，其含量远高于传统阻燃剂。人们对它们的健康影响知之甚少。首次在婴儿用品中测定了另外两种新型阻燃剂(磷酸三(2,4-二丁基苯基)酯(TDTBPP)和间苯二酚二(磷酸二苯酯)(RDP))的含量。

在75%的受试样品中观察到多溴二苯醚(PBDEs)，尽管2013年由于健康问题在美国逐步停止使用。但是，检测到的PBDEs含量很低，因此不太可能有意添加。它们可能是杂质，或在含有回收材料的零件中发现。相反，在四个样品中检测到高浓度十溴二苯乙烷(DBDPE)，这表明它是故意使用的。DBDPE是一种溴化阻燃剂，已知会引起氧化应激、激素紊乱和甲状腺问题。

儿童比成人更容易在车内接触到阻燃剂

与其他婴儿用品不同，儿童汽车座椅必须符合美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)于1971年制定的联邦机动车安全标准302中概述的汽车内饰易燃性标准。阻燃剂通常被用作符合这一标准的经济有效的方法。然而，阻燃剂与多种健康负面影响有关，包括激素紊乱、大脑发育受损、肝损伤和癌症。与成人相比，儿童更容易受到这些影响，因为他们的体型较小，而且喜欢把手和物品放在嘴里。

通过吸入从织物和泡沫中渗入空气的化学物质，儿童可以在汽车座椅上接触到阻燃剂。在夏季，当热量会增加阻燃剂进入通风不良的半封闭汽车环境的速度，这对儿童来说是个重大问题。儿童也可以通过吸入积聚在车内的灰尘、皮肤接触或咀嚼汽车座椅而接触到阻燃剂。

印第安纳大学博士后研究员、该研究的主要作者吴彦(音译)说：“我们发现汽车座椅制造商有意避开他们知道的某些有毒有害化学物质，这是一个好消息。然而，我们对他们使用的替代化学品知之甚少。汽车座椅对于儿童安全至关重要，但还需要更多的研究来确保这些座椅的化学安全性。”

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