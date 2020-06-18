印度一男童将土炸药当饼干，当场丧命

据《今日印度》报道，6月9日，印度一名男童将捕鱼用的土炸药当做饼干，一口咬下，炸药瞬间爆炸，孩子当场身亡。目前，至少四人因牵涉此案被警方逮捕。

爸爸用土制炸药捕鱼，孩子误食当场身亡

据了解，这起案件发生在泰米尔纳德邦蒂鲁吉拉伯利。据当地警方透露，受害男童名叫维西奴戴夫，今年6岁。维西奴戴夫的爸爸和叔叔以捕鱼为生，经常用土制炸药在河里炸鱼。据悉，他们使用的土制炸药是从一个在采石场工作的朋友处购得。

事发当天，爸爸和另外两个朋友带着买来的三个土炸药去河中捕鱼，可当天只用了两个炸药，剩下一个便带回家暂存。当天晚些时候，维西奴戴夫回家后发现炸药，误以为是饼干，便拿起来放入嘴中。结果炸药爆炸，孩子当场身亡。

爸爸清理现场担心惹官司，警方最终逮捕四人

听到爆炸声后，爸爸和叔叔马上冲进房内，发现维西奴戴夫的心跳已经停止。兄弟俩担心惹上麻烦，便立即将爆炸现场清理干净。事发当天晚上，两人又偷偷地给维西奴戴夫举办了简单的葬礼。

然而，事情最终败露。不久后，警方接到知情人士报案，随即将涉案的爸爸、叔叔、出售炸药的朋友等四人抓获。目前，警方正在对此案展开调查。另外，当地警方还发起了专项行动，对滥用土制炸药予以严厉打击。

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