盘点睡前不能吃的几种食物，别再给娃吃了！

有的家长自己有夜宵的习惯就罢了，居然也纵容孩子在睡前吃点东西解解馋。殊不知，孩子临睡前进食过多，或者吃了大量重口味食物，会严重危害身体健康。今天，咱们就来说说这一问题：

Δ 孩子睡前进食，危害可不少！

孩子睡觉前吃东西，会有以下这些危害：

1.容易蛀牙

睡前吃东西，食物残渣会残留在孩子的牙齿上，极易腐蚀牙齿，引发龋齿。

2.容易发胖

睡觉前大量进食，脂肪容易堆积在体内，长此以往会让孩子变成“小胖墩”，成大后还容易患上糖尿病、高血脂等疾病，不敢想不敢想。

3.引发腹部不适

孩子临睡前吃东西，肠胃无法得到充分休息，易出现消化不良、积食等症状，小孩子肚子不舒服，就更加难以入睡啦~

Δ 孩子睡前不要吃这些食物

孩子睡觉前进食危害健康，以下几类食物更不能碰：

1.甜味饮料

橙汁、雪碧、可乐等甜味饮料深受孩子们的喜爱。但这些甜味饮料中往往都添加了防腐剂、香精、色素等等，孩子睡觉前饮用，肠胃会不及消化，有可能会反酸，让孩子难以入睡。另外，这些添加剂也会让孩子非常兴奋，不肯睡觉。

2.冰淇淋

不少冰淇淋特别是一些小厂家生产的冰淇淋，生产的过程中会添加很多化学成分。孩子睡前吃太多，神经系统就会受到刺激，致孩子多梦，烦躁不安。

3.高钙食物

不少父母认为，孩子睡前补钙效果好。其实，这种观点是错误的。到了晚上，人体各器官开始进入休息状态，肠胃的蠕动速度变慢。此时摄入大量钙，很容易集聚在肾脏和尿道中，情况严重甚至会产生结石。

4.奶茶、糖果、巧克力

这类食物含有咖啡因，孩子吃了后很容易兴奋，变得精力十足，很难入睡。

5.高盐食物

麻辣烫、烤串等宵夜都是重口味、高盐食物，孩子吃了后需要大量饮水，容易胀气。对于大一点孩子来说，晚上还会因此经常起床上卫生间，对睡眠质量有很大影响。其实，不管何时都要让孩子少吃高盐食物，特别是不满一岁的小宝宝更是不能碰含盐食物。

6.栗子、红薯

孩子睡觉前吃了后，容易胀气，影响睡眠质量。不过，红薯和栗子具有很高的营养价值，孩子白天可以吃。

Δ 良好的饮食习惯有助于睡眠

1.时间安排合理

一般来说，最好将晚饭安排在孩子睡前4小时左右。孩子正在长身体，需要充足睡眠，建议在9—10点入睡。

幼儿园一般放学时间比较早，离晚饭还有段时间，切记不要让孩子在此时吃太多零食，以免影响晚饭，造成半夜被饿醒。

2.不宜过饱或过饥

如果孩晚饭子吃得太饱，或是睡前吃零食，食物还没消化就上床睡觉，肠胃负担随之增加，容易难以入睡。若晚上吃多了，可以适当活动一下，比如出门散步，促进食物消化和吸收。

饥饿也会使孩子难以入睡，若勉强睡着半夜可能被饿醒，可以吃一点含蛋白质的食物。

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